Separazione Ferragni e Fedez: chi è più ricco dell’altro di 26 volte

E separazione fu, anche se c’è chi crede che in realtà si sia innanzi all’ennesimo coup de théâtre architettato da Chiara Ferragni e Fedez per far parlare di loro e distogliere l’attenzione da fatti giuridicamente più gravi, vale a dire l’indagine per truffa aggravata in cui è finita l’influencer. Ora, se davvero è tutta una messa in scena, si sarebbe innanzi a una situazione ancor più triste di quella teoricamente reale. Ecco, appunto, realtà: dando per buono, con le dovute cautele, che i Ferragnez si siano davvero lasciati, è tempo di mettersi a fare due conti.

Il quotidiano Open ha analizzato la situazione patrimoniale del rapper e dell’influencer, spiegando che la super paperona nella coppia, a quanto pare ex, è la Ferragni che, con le sue società, vanterebbe un patrimonio netto di ben 26 volte superiore a quello del cantante. Questo almeno era il dato fino all’esplosione del caso Balocco, i cui strascichi (e non saranno lievi), anche a livello finanziario, devono ancora essere conteggiati.

Nel dettaglio, il patrimonio netto delle aziende della star di Instagram, prima della vicenda dei pandori, ammontava a circa 39 milioni di euro, mentre quello del rapper era di circa 1,5 milioni di euro. Open ha svelato altri particolari: “La liquidità presente nei conti bancari delle società controllate attribuibile complessivamente a Chiara è di 16 milioni di euro. Quella attribuibile al marito Federico è invece di circa 600 mila euro“.

Attenzione, però, perché nel concreto, tra i due gruppi societari non c’è un divario così grande: quello della Ferragni vale 2,6 volte quello di Fedez. Motivo? La holding che controlla il gruppo del rapper, la Zedef, è di proprietà del medesimo cantante soltanto per una quota del 10 per cento. L’altro 90% della società è intestato a mamma e papà. Si capisce rapidamente che sulle carte Fedez ha una quota del 10%, ma nel concreto è assai probabile che tratti l’azienda come sua e che i genitori fungano come sorta di “garanti”.

Capitolo casa. A fine 2023 i Ferragnez si sono trasferiti in un appartamento extra lusso a City Life (Milano). L’abitazione vale circa 6 milioni di euro. La dimora apparterrebbe a Chiara.

Pomeriggio Cinque: “Una persona particolare vicina a Chiara Ferragni”

Della separazione si è parlato ampiamente anche nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Il giornalista Davide Maggio, tra gli ospiti del talk, ha sostenuto che la rottura sentimentale, seppur è stata resa nota il 22 febbraio, è avvenuta giorni prima. Non solo: l’esperto di retroscena televisivi, nello studio di Myrta Merlino, ha assicurato che gli risulta che, per quel che riguarda Chiara Ferragni, “c’è chi in questi giorni l’ha consolata per bene, diciamo che una persona in particolare le è stata vicina”.