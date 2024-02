Chiara Ferragni, l’intervista: le sue parole su Fedez e caso Balocco

In questi giorni a tenere il banco sono le voci di una presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Voci che non sono state ancora confermate dai diretti interessati. l’imprenditrice digitale, tuttavia, aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera alcuni giorni fa (precisamente il 20 febbraio scorso), che il quotidiano ha pubblicato nella giornata di sabato 24 febbraio. Spazio, principalmente, al caso dei pandori Balocco: in quel martedì in cui è stata svolta l’intervista, infatti, ancora non si sapeva nulla in merito alla presunta uscita di casa di Fedez.

Fedez e non solo: Chiara Ferragni racconta il caso Balocco

Il Corriere della Sera ha raccontato di come Chiara Ferragni si fosse presentata all’appuntamento per l’intervista con la fede al dito. Quando le è stato chiesto per quale motivo avesse passato gli ultimi weekend senza suo marito, l’imprenditrice ha spiegato: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato“. Poi ha continuato: “Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia“. Chiara ha infine aggiunto: “La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla“.

Come accennato in apertura, l’intervista si era concentrata principalmente sul caso dei pandori Balocco. Al Corriere, Chiara Ferragni ha raccontato di quel 15 dicembre scorso, quando l’Antitrust aveva comunicato di aver sanzionato due società dell’influencer e la Balocco. Chiara ha ricordato cosa accadde quel giorno:

“Erano le otto del mattino, ero in piedi, stavo andando su un set fotografico e né io né i miei collaboratori ci aspettavamo nulla del genere. Sono rimasta completamente scioccata. Anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?“.

Il video di scuse

Spazio, poi, all’ormai noto video di scuse che, come si ricorderà, aveva fatto molto discutere, con qualcuno che aveva notato una presunta somiglianza con il video realizzato qualche giorno prima dall’attivista palestinese Salma Shawa. In quell’occasione, inoltre, Chiara aveva indossato una tuta dal costo di 600 euro, andata sold out nel giro di poco. A proposito di questa tuta e del video di scuse, l’influencer ha spiegato: “Ero vestita ancora così quando ho pensato che dovevo fare un video e dimostrare la buona fede mia e delle persone che lavorano con me. Da tre giorni, leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i consumatori e perfino i bambini malati“. Quindi ha continuato:

“Ero veramente scossa e dopo varie prove ho postato il video e facevo del mio meglio per trattenere le lacrime perché non volevo fare la vittima. Mi sono detta: la gente si aspetta qualcosa da me. Dovevo scusarmi, perché, se ci sono stati dei fraintendimenti, vuol dire che qualcosa poteva essere fatto meglio. Ho detto anche che non avrei fatto mai più operazioni che mischiassero pubblicità e beneficenza. Poi ho pensato: faccio un gesto concreto“.

Video che, però, non aveva fermato l’ondata di scherno nei suoi confronti. A tal proposito, Chiara Ferragni ha ipotizzato che forse non era stato il momento giusto per pubblicare quelle scuse: “Forse avrei dovuto pensarci di più” ha ammesso. Spazio poi, rimanendo sul caso Balocco, ad un aspetto che aveva colpito l’opinione pubblica, ovvero la grande differenza tra il cachet di Chiara Ferragni (più di un milione) e la cifra devoluta in beneficienza (50 mila euro). L’imprenditrice digitale ha quindi spiegato come parlare di cachet sia improprio: “Quella cifra è il compenso dato alle mie società per i miei diritti di immagine, per la promozione e l’intera operazione. Non si deve far confusione tra la persona fisica Chiara Ferragni, il brand e le aziende. Inoltre, senza l’operazione, la donazione non sarebbe stata fatta“.

Il futuro dopo gli ultimi due mesi

All’interno di questa lunga intervista, Chiara Ferragni ha parlato anche del suo futuro, spiegando come siano cambiate molte cose in questi due mesi: “Il futuro al momento è un punto interrogativo. Non so se il mio è un lavoro che farò per tutta la vita o se vorrò raccontare la mia vita per sempre. So che a me piace comunicare da sempre“.

Come accennato poc’anzi, in questi giorni si sta parlando soprattutto della presunta separazione tra Chiara e Fedez. L’influencer sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella serata di domenica 3 marzo 2024 e chissà che non possa dire la sua in merito a quanto si sta vociferando su di lei e sul rapper. Fedez, ad ogni modo, ha rotto il silenzio, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, nella giornata di venerdì 23 febbraio, dove ha smentito l’ipotesi di una messa in scena in merito alla vociferata separazione.