Ferragnez e Gianluca Vacchi: Malgioglio non riserva sconti ai Vip del momento

Malgioglio dice la sua sua sui Ferragnez: Cristiano non riserva sconti alla coppia del momento

Sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, e sul fenomeno Ferragnez in generale, tanti sono stati quelli che hanno espresso la loro opinione nelle ultime settimane. L’ultimo a dire la sua, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, è stato per esempio Cristiano Malgioglio. Il cantautore che, da diva indiscussa della televisione, adesso ha conquistato anche i social, non ha certo riservato sconti alla coppia di neo sposi. Con il suo fare provocatorio e la sua ironia pungente, infatti, Malgioglio si è autoproclamato personaggio simbolo dell’estate 2018 e, poi, ha anche dichiarato: I Ferragnez? “Ma per favore! Malgy se li mangia a colazione Fedez e Chiara Ferragni”.

Malgioglio sui tacchi conquista Paris Hilton, il video ricorda quello di Gianluca Vacchi ma Cristiano afferma: “Chi è? Non lo conosco”

La simpatia e l’originalità che spesso contraddistinguono i contenuti che Malgioglio condivide sui social sono riusciti a conquistare, come molti sapranno, anche Paris Hilton. La ricca ereditiera, infatti, recentemente aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video di Cristiano che, in pochi minuti, è così diventato virale. Quell’immagine di lui che balla sui tacchi, però, ricorda tanto un video pubblicato prima da Gianluca Vacchi sui social. Quando però Oggi fa notare questa cosa all’opinionista del GF lui, di tutta risposta, afferma: “Quel signore non lo seguo, non so cosa faccia: chi è? Mi limito a ricordate che io sono nato sui tacchi. Vacchi no”.

Cristiano Malgioglio di nuovo accanto a Barbara d’Urso: confermato il suo ruolo come opinionista del Grande Fratello

Cristiano Malgioglio, come da lui confermato nella sua intervista, tornerà a vestire i panni di opinionista al Grande Fratello anche quest’anno. Il suo posto, ancora una volta, sarà accanto a Barbara d’Urso (anche lei confermata per il secondo anno di fila alla conduzione). Visto il successo raggiunto lo scorso anno, d’altronde, come si dice? Squadra che vince non si cambia.