Fernanda Lessa, lacrime al GF Vip: abbraccio e parole di Paolo Ciavarro

Mattinata di emozioni nella Casa più spiata d’Italia. Fernanda Lessa, in un momento di forte down, si è lasciata andare a un pianto liberatorio, trovando sostegno tra le braccia di Paolo Ciavarro che, notato lo sconforto della modella 42enne brasiliana, l’ha rincorsa, facendole sentire il suo calore e la sua comprensione. A innescare le lacrime della moglie di Luca Zocchi, marito innamoratissimo, un brano trasmesso nella Casa. Più precisamente, a far scattare il pianto sono state le note di Chasing Cars, degli Snow Patrol…

GF Vip 4, Paolo Ciavarro offre la spalla a Fernanda

Parte la musica e Fernanda viene colpita emotivamente. La reazione spontanea è quella di dirigersi in giardino. A notare la scena c’è Paolo Ciavarro che rincorre la coinquilina, fino a raggiungerla nella veranda. Ne scaturisce un abbraccio sincero e sentito, a cui fanno seguito parole rincuoranti: “È bello anche questo, butta fuori tutto, pensa che bello l’amore che provi e che provano loro per te, vedrai che ti guardano e sono orgogliosi di te”. E ancora: “Dai che sei forte, sei una roccia, pensa a quante ne hai superate, le lacrime sono belle quando sono d’amore”. Eh sì, perché il pianto di Fernanda è per la nostalgia di casa, della sua famiglia. Un pianto che si fa più dolce trovando la spalla del giovane Ciavarro. “Hai ragione, sono peggio le lacrime di dolore”, chiosa la brasiliana.

Il marito di Fernanda Lessa: “Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell’errore”

Per Fernanda Lessa il GF Vip è una sfida nella sfida. La modella infatti è reduce da un periodo delicato. Dopo aver lottato per disintossicarsi dalla dipendenza dell’alcool, oggi è tornata a vivere una vita normale anche se lo spettro di una ricaduta, ogni tanto, torna a bussare. A spiegarlo il marito Luca al magazine Chi: “Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell’errore, nel dolore che ci ha fatto male, tanto male”.