Fedez torna con nuovo podcast: perché non ne avevamo bisogno

Sono passati più di sette mesi da quando Fedez ha detto addio a Muschio Selvaggio, il podcast creato insieme all’ex amico e socio Luis Sal. Dopo l’esperimento del programma trasmesso eccezionalmente su Rai 2 durante il Festival di Sanremo 2023, tra i due sono emerse profonde divergenze sulla direzione del progetto, che hanno portato non solo ad una separazione professionale e personale. All’inizio, Fedez ha proseguito da solo la conduzione del podcast, evitando di dare spiegazioni sulla prolungata assenza di Luis. Solo dopo diversi mesi ha deciso di dare la propria versione dei fatti, dando il via ad un botta e risposta con lo youtuber diventato ormai cult, ricordato da tutti per la celebre citazione: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Dopo una lunga battaglia legale, durante la quale Fedez ha continuato a condurre Muschio Selvaggio insieme a Mr. Marra, lo scorso marzo è stata pubblicata la sua ultima puntata nel podcast. Da quel momento, Luis Sal ha ripreso in mano il programma, affiancato dal fratello Martin, registrando un calo di visualizzazioni rispetto ai numeri ottenuti con Fedez, ma riuscendo comunque a mantenere un pubblico stabile e fedele. Ora, come promesso mesi fa, il rapper e Mr. Marra sono pronti a tornare con un nuovo podcast, così da poter competere direttamente con Muschio Selvaggio.

Rientrato a Milano dopo un viaggio a New York e un lungo periodo di assenza dai social, il cantante è tornato subito al lavoro. Oggi, mercoledì 6 novembre, ha pubblicato un video insieme a Mr. Marra in uno studio ancora in costruzione, lasciando intendere che possa trattarsi della futura sede del loro nuovo podcast. È probabile che presto forniscano maggiori dettagli, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del progetto di cui avevano parlato mesi fa.

Ma, avevamo davvero bisogno di un nuovo podcast di Fedez? Durante gli anni alla conduzione di Muschio Selvaggio, il rapper è spesso finito al centro delle polemiche per diverse gaffe, come la battuta inopportuna sulla scomparsa di Emanuela Orlandi o la volta in cui chiese a Gerry Scotti “chi ca**o fosse Giorgio Strehler“. Più di recente, è tornata alla ribalta una sua vecchia intervista con Antonio Cassano, condivisa da Selvaggia Lucarelli, in cui criticava il fanatismo calcistico, una dichiarazione che ha destato scalpore alla luce del suo recente avvicinamento agli ultras del Milan.

Infine, una delle critiche più frequenti mosse a Fedez è stata la sua tendenza a parlare spesso di sé stesso durante le interviste, trasformando i dialoghi in contenuti autoreferenziali. Con tutte queste premesse, viene da chiedersi se un nuovo podcast del rapper sia realmente una buona idea, considerando che l’apprezzamento del pubblico verso di lui è decisamente calato rispetto ai tempi in cui conduceva Muschio Selvaggio. Tuttavia, è possibile che, con Mr. Marra al suo fianco, Fedez riesca a sorprendere, offrendo un programma diverso e mostrando un lato inedito di sé.