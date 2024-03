Fedez, strigliata dall’avvocato di Luis Sal: la reazione del rapper

Muschio Selvaggio ha ufficialmente chiuso i battenti. Alcune settimane fa, Fedez aveva annunciato sui suoi profili social la fine del podcast creato quattro anni fa insieme al suo ex socio e amico, Luis Sal. Com’è noto, dallo scorso anno i due si sono allontanati, iniziando una battaglia legale proprio per la gestione del programma, che è di proprietà di entrambi. Durante questi mesi, Fedez ha cercato di mandare avanti la trasmissione, affiancandosi al podcaster Mr Marra. Nonostante il grande calibro degli ospiti e il successo delle puntate, il tutto era diventato ormai ingestibile, soprattutto per la mancanza dei fondi necessari per mandare avanti un progetto simile, come spiegato dal rapper.

Ebbene, oggi, lunedì 25 marzo, è stata pubblicata l’ultima puntata ufficiale di Muschio Selvaggio, con ospiti Pippo Ricciardi e Alex Mucci. Alcune ore fa Fedez ha sponsorizzato il podcast in una storia Instagram, dando il suo addio al programma con queste parole: “Muschio Selvaggio finisce qui. Non so se finisce, ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog**oni”.

Dunque, pare che Muschio Selvaggio potrebbe riprendere la programmazione, questa volta però per mano di Luis Sal. Stando alle parole di Fedez, sembrerebbe esserci la possibilità che lo youtuber riprenda le puntate del podcast in cui non lavora da ormai un anno. D’altro canto, il rapper e Mr Marra hanno spiegato di voler riprendere presto un progetto simile, magari con un nuovo podcast. Tuttavia, le affermazioni di Fedez non sarebbero affatto piaciute a Luis Sal.

Il conduttore di LOL – Chi ride è fuori ha raccontato in una Instagram story di aver ricevuto una lettera dall’avvocato dello youtuber, che lo avrebbe chiamato “tutto agitato“. Per questo, ha dovuto smentire quanto detto nel video precedente, spiegando che, in realtà, non stanno lasciando il podcast nella mani di Luis Sal. Fedez si è corretto in maniera ironica, lanciando anche una frecciatina all’ex amico:

Ragazzi errata corrige, ci è già arrivata una lettera dall’avvocato di Luis, quindi devo auto smentirmi. Dovete scusarmi, ho troppi processi e quindi confondo le linee difensive. La nostra linea non è che lasciamo tutto a Luis, Muschio Selvaggio non è di Luis, perché noi aspettiamo che la magistratura si pronunci. E posso dire? Io voglio molto bene alla magistratura, non so se Luis gli vuole bene, ma io un po’ di più. Quindi aspettiamo, vediamo cosa dirà la legge!

“Io e Mr Marra amiamo la magistratura”, ha scritto ironicamente come didascalia aggiungendo tanti cuori. Insomma, Luis e Fedez dovranno aspettare la fine del processo per capire di chi sarà ufficialmente Muschio Selvaggio e per mettere finalmente la parola fine a questa disputa. Subito dopo, Federico Lucia ha postato un video in ascensore con il papà, scherzando su quanto fosse stressato per i recenti traslochi. Dopo diverse settimane trascorse in un Airbnb, il cantante ha infatti ufficialmente preso in affitto un appartamento dove stare insieme ai suoi figli in questa sua nuova vita da papà single.