Fedez: ‘Il sole tramonta comunque’ News sulle voci di crisi con Chiara

Fedez, le ultime parole: ‘Il sole tramonta comunque’. News sulle voci di crisi con Chiara Ferragni

I potere mediatico dà, il potere mediatico toglie: la coppia più social d’Italia in queste ore è alle prese con il lato meno glamour dei riflettori della rete. Chiara Ferragni e il suo neo marito Fedez, infatti, avendo abituato milioni di follower a post zuccherosi e Stories Instagram da favola a gettito quotidiano, non appena non si sono presentati appassionati per qualche giorno sul web, hanno fatto innescare l’allarme: è crisi? Che succede? Forte litigio? D’altra parte le domande non sono campate in aria dagli attenti fan che logicamente hanno notato che la cadenza giornaliera con cui i The Ferragnez si mostravano felici e innamorati si è interrotta da qualche giorno. Nessuno scatto insieme, nessuna menzione reciproca. Staranno lavorando a progetti differenti? Vero, ma entrambi non mettono nemmeno un like al consorte dei relativi post. Eh sì, che lo hanno sempre fatto…

Il rapper: “Il sole tramonta comunque. Sia sul giorno migliore, sia sul giorno peggiore”

A far ulteriormente drizzare le orecchie dei fan su un possibile litigio tra Fedez e Chiara, che al momento sono a Los Angeles, sono state le ultime parole postate dal rapper su Instagram: “Il sole tramonta comunque. Sia sul giorno migliore, sia sul giorno peggiore”. Che avrà voluto dire? Una semplice riflessione generale o un pensiero inerente a ciò che sta vivendo? I follower nel frattempo lo incalzano, chiedendo ripetutamente che cosa ci sia di vero sul vociferare di una crisi in corso con la Ferragni. Il rapper tace, la curiosità aumenta, così come le voci su una possibile crisi.

Gabriele Parpiglia incalzato su Chiara Ferragni e Fedez: la risposta del giornalista

C’è chi ha pensato di ottenere risposte in maniera indiretta, chiedendo un parere al noto giornalista esperto di cronaca rosa Gabriele Parpiglia. “Non lo so. Ma in mille mi scrivete che da 4/5 giorni non appaiono insieme, niente like, solo momenti separati. Ma io non ne ho idea”, ha risposto la firma di Chi tramite una Stories Instagram. Non resta che attendere la versione dei diretti interessati.