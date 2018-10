Chiara Ferragni e Fedez in crisi? I fan della coppia preoccupati

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? I dubbi e le preoccupazioni dei fan

In queste ore molti fan di Chiara Ferragni e Fedez sono preccupati per una probabile crisi della coppia. Ma avranno davvero litigato? Parlare di crisi ci sembra decisamente troppo, considerando che i due mancano di apparire insieme su Instagram solo da qualche giorno. E i motivi potrebbero essere molti altri che non riguardino una crisi di coppia. È vero che hanno abituato i fan a farsi seguire tramite Instagram nel loro privato e che pubblicano molto spesso video tra le Stories, ma è anche vero che possono decidere di ritagliarsi dei momenti solo per loro senza pensare di prendere il telefono e filmarsi. Potrebbe succedere soprattutto nel caso in cui siano costretti a trascorrere molto tempo separati per impegni di lavoro.

Chiara e Fedez distanti, i fan pensano a una crisi

Chi segue Chiara e Fedez su Instagram sa bene che da qualche giorno si trovano a Los Angeles. Chiara ha diversi impegni, testimoniati anche dai diversi video che pubblica sul suo profilo. Fedez in questi giorni era impegnatissimo con la registrazione del suo nuovo album, ultimato stanotte. Gli impegni potrebbero averli tenuti lontani diverse ore nell’arco della giornata, il rapper si sarà chiuso nello studio di registrazione per terminare l’album e Chiara magari era in giro per lavoro. Questo potrebbe giustificare il fatto che non pubblichino video e foto insieme da un po’ di giorni. Chiara e Fedez continuano a vivere nella stessa casa a Los Angeles, quindi più che di crisi al massimo si potrebbe parlare di un piccolo battibecco. Ammesso e non concesso. Ma le discussioni in una coppia sono più che normali.

Che succede tra Chiara Ferragni e Fedez? Parla Parpiglia

Una fan della coppia ha chiesto a Gabriele Parpiglia, che ieri si è scagliato contro Francesco Monte, cosa sta succedendo tra Chiara e Fedez. Questa la risposta del giornalista: “Non lo so. Ma in mille mi scrivete che da 4/5 giorni non appaiono insieme, niente like, solo momenti separati. Ma io non ne ho idea”. Ci penserano i diretti interessati a tranquillizzare i fan?