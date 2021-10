Fedez, Rai non agirà su diffamazione “per mancanza di requisiti”: il rumor

Non ci saranno conseguenze dopo lo scontro per il Concertone del Primo Maggio per il rapper: gli ultimi aggiornamenti

In casa Rai avrebbero rinunciato all’azione legale contro Fedez: questi gli ultimi rumors sulla vicenda. Il rapper quindi potrebbe depennare uno dei suoi nemici dalla lunga lista delle querele che gli arrivano praticamente quasi ogni giorno. Infatti come se non bastasse il Codacons, che non perde occasione per dargli contro, negli ultimi mesi Fedez ha fatto arrabbiare anche i vertici Rai. La vicenda è ormai nota: il discorso del Concertone del Primo Maggio e la bufera scatenata da una telefonata pubblicata sui social ha messo le due parti una contro l’altra. Fedez ha letto un discorso sul palco ma sostenendo che ci sarebbe stato un tentativo di censura da parte di un rappresentante Rai.

Fedez aveva parlato chiaramente di censura, ma alla fine ha letto il suo discorso senza apportare modifiche. Per questo motivo qualcuno non si è schierato dalla sua parte, perché se di censura si poteva parlare lui non avrebbe letto interamente il discorso. Per questo motivo in Rai la reazione è stata dura e immediata: avevano reso noto di voler procedere per vie legali contro Fedez. Le intenzioni erano di querelare il rapper per diffamazione, ma a quanto pare non ci sarà alcun contenzioso.

Adnkronos ha riportato un’indiscrezione molto interessante sul caso Fedez contro Rai: non procederanno contro il rapper. Questo è quanto appreso dalla testata, il Concertone non avrà conseguenze legali e tutto si è fermato. Il motivo? Alcune fonti, definite qualificate, avrebbero reso noto che non ci sarebbero i presupposti per un’azione legale. Nella news si legge infatti che la decisione Rai non ha avuto seguito “per mancanza di alcuni requisiti”.

La vicenda è tornata a galla perché domenica Fedez sarà ospite di Fabio Fazio su Rai Tre, tornerà insomma sulla scena del delitto. La cosa ha incuriosito e non poco, perché se ci fossero delle azioni legali in corso, o in arrivo, allora difficilmente Fedez sarebbe potuto tornare in Rai. I conti tornano alla luce delle ultime indiscrezioni: la Rai non querelerà più Fedez. Proprio in questi giorni però è arrivata al rapper un’altra querela per diffamazione…