Fedez, querelle per la frase su Emma Marrone. Lei reagisce: “Stai sereno”

Fedez, al secolo Federico Lucia, nel corso di una puntata di Muschio Selvaggio, podcast di cui è protagonista assieme a Luis Sal, ha raccontato un aneddoto del passato riferito a un concerto di Emma Marrone. Durante il racconto, una frase del rapper ha acceso la polemica su Twitter in quanto un utente ha rilanciato sulla piattaforma dei cinguettii quel che ha narrato il marito di Chiara Ferragni. Ma qual è stata la frase incriminata che ha innescato la querelle?

“Io mi ricordo una volta – ha esordito Fedez -, non pensavo esistessero i concerti da seduto. Sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere”. Invece il rapper fu sorpreso e stupito. Motivo? All’evento musicale il pubblico non era scatenato. Niente salti e balli, bensì un atteggiamento molto sobrio e composto: “Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo… erano più robe pop… però balli comunque, non lo so”.

L’utente che ha diffuso il passaggio in questione ha messo in dubbio ironicamente il racconto di Fedez, domandandogli se non si fosse confuso con il concerto di qualcun altro. Il commento non è passato inosservato, tanto che Federico, sempre su Twitter, ha provato a spegnere eventuali polemiche, nonostante qualche fan della salentina ormai aveva storto il naso. “Ma scusate – si è giustificato Fedez – non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male. Emma, aiutami tu”.

Emma, dopo essere stata chiamata in causa, non ha tardato ad intervenite sulla questione, chiosando un renziano “stai sereno”: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez”.

Fedez e Luis Sal: come funziona il podcast Muschio Selvaggio

Muschio Selvaggio è un podcast dedicato a temi di cultura e società con ospiti diversi ad ogni puntata. È caratterizzato da momenti di approfondimento, serietà, gioco e imprevedibilità. I protagonisti della trasmissione sono Fedez, cantante, e Luis Sal, youtuber. La prima puntata del format è andata in onda il 21 gennaio 2020.

Uno dei tratti distintivi dello show è l’incontro generazionale che vuole unire e stimolare il dialogo, dove a farla da padrone sono domande semplici di attualità e repliche che escono in modo spontaneo. Un canovaccio che a volte provoca qualche momento di imbarazzo, soprattutto in Fedez.

Insomma, Muschio Selvaggio è una sorta di talk show ultrà moderno che riesce a toccare temi diversi, mantenendo un linguaggio e un atteggiamento confidenziale. Così si trattano argomenti anche ostici, ma con tono non volto ad appesantire la conversazione.