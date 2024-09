Fedez pessimo: bordate infelici a Chiara Ferragni nel nuovo singolo

Nuova giornata, nuova polemica per Fedez. Che si tratti della sua vita privata o professionale, il rapper Federico Lucia riesce sempre a finire sotto i riflettori dei media. Oggi, 13 settembre, la nuova controversia che lo vede protagonista è legata al rilascio, a mezzanotte, del suo atteso brano “Di Caprio“, realizzato in collaborazione con il rapper Niky Savage. Le anticipazioni avevano già fatto discutere, data la prevista frecciatina alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Ora che il singolo è stato pubblicato, è chiaro che i riferimenti all’influencer non manchino, così come allo scandalo del Balocco in cui è stata coinvolta.

Dunque, qual è il tema della nuova canzone di Fedez? Il brano racconta di una ragazza nata nel 2004 che studia moda all’Istituto Marangoni, sognando di essere portata prima al ristorante di Cracco e poi a Capri a bordo di una Maserati. Fedez, però, ammette ironicamente di non essere Leonardo Di Caprio, scherzando sul fatto che più perde i capelli, più somiglia a Britney Spears. La parte più diretta e provocatoria, rivolta chiaramente a Chiara Ferragni, è stata affidata al rapper Niky Savage, che ha scelto parole decisamente pungenti e controverse. Ecco la strofa che sta attirando numerose critiche:

Vuole andare a Capri, ma io non sono Io non sono DiCaprio

Troppe pupe vogliono andare in cabrio

Troppe buche, sfondo la Murciélago

Medusa d’oro sotto la tuta camo

Chiavo un c**o a panettone, ma non è Balocco

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter

Non puoi comandare chi c’ha il sangue del blocco

Non parlare male di chi ti tira le orecchie

Bella Fedez, fuck alle ex

Fedez contro Chiara Ferragni e Taylor Swift: pioggia di critiche

Insomma, i riferimenti sono più che evidenti e, va detto, del tutto evitabili. La verità è che continuare a lanciare frecciate nei suoi brani verso la madre dei suoi figli, che è stata al suo fianco per otto anni, non giova affatto all’immagine di Fedez. In particolare, riportare alla luce uno scandalo che ha segnato l’inizio della fine del loro matrimonio e coinvolgere una questione legale che deve ancora essere rivolta, non è esattamente il colpo di classe che Fedez probabilmente crede.

Tra le critiche più frequenti, poi, c’è quella di un evidente sforzo da parte del rapper di circondarsi costantemente di artisti della nuova generazione, nel tentativo di mantenere la sua rilevanza in un mondo musicale ormai dominato da rapper e trapper più giovani. Nel brano, Fedez ha citato anche Taylor Swift, deridendo le ragazze che sono andate ai suoi concerti, e si è così guadagnato i commenti negativi anche dei fan della popstar americana. Dunque, sembra che l’unico risultato ottenuto dal cantante sia stata l’ennesima figuraccia.

Nel frattempo, Fedez e Chiara Ferragni sono nel pieno del processo di divorzio. Solo pochi giorni fa si sono incontrati per discutere del mantenimento dei loro figli, Vittoria e Leone, che pare verrà affidato quasi interamente a Chiara, poiché l’offerta economica del rapper sarebbe stata giudicata “irrisoria”. Tuttavia, il rapper coprirà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà a quelle mediche. A questo punto, resta da vedere se questa nuova provocazione di Fedez nei confronti di Chiara non causerà ulteriori complicazioni negli accordi di separazione.