Fedez non condurrà il Milionario su La7: ecco perché

Lo scorso settembre a La7 tutto sembrava essere pronto per Chi Vuol Essere Milionario. Il quiz avrebbe occupato la fascia del preserale con la conduzione di Fedez. Da allora però, sulla rete di Cairo Editore non c’è stata traccia della trasmissione. Ora Dagospia svela perché il progetto è stato accantonato.

A fine 2023 eravamo curiosi di vedere Fedez in una nuova veste, quella di conduttore di quiz. Certo, il rapper ha già sperimentato la conduzione a LOL, ma prendere il timone del Milionario sarebbe stato comunque una svolta inedita all’interno della sua carriera.

L’annuncio di Urbano Cairo però non ha mai portato ad un’effettiva partenza del progetto. Nonostante la produzione non sia mai stata smentita infatti, già in passato Dagospia aveva accennato allo stop dell’ambiziosa idea made in La7.

Ora Giuseppe Candela torna a parlare del caso. La scelta sembrerebbe definitiva: il Milionario con Fedez non si farà. Qualcuno potrebbe pensare che la scelta di fermare la realizzazione del programma sia stata influenzata dagli ultimi scandali che hanno coinvolto la (ex?) famiglia Ferragnez. Da come riporta Dagospia però, i motivi sarebbero altri.

Le ragioni per cui La7 ha definitivamente deciso di accantonare il progetto sono di natura economica. Il budget infatti sarebbe troppo sostanzioso per la rete di Cairo Editore, per questo motivo Chi Vuol Essere Milionario tornerà a casa.

Il Milionario torna a Mediaset

A quanto accenna Dagospia, lo storico programma condotto da Gerry Scotti tornerà nelle mani di Pier Silvio Berlusconi. Mediaset allora potrà scegliere se e quando realizzare una nuova edizione del quiz.

Ricordiamo infatti, che la trasmissione è sempre stata uno dei prodotti di punta dell’azienda, riuscendo a sopravvivere nel corso degli anni e coinvolgendo sempre il pubblico. L’ultima edizione, andata in onda in prima serata nel 2020, nonostante la collocazione inedita era riuscita a ottenere ottimi ascolti, confermando la potenza del format e anche del conduttore.

Sicuramente per questo, La7 si era lanciata nell’ardua impresa di riportare in tv il Milionario, annunciando in pompa magna il suo ritorno lo scorso settembre. Il quiz in questione però è un prodotto ambizioso e ben confezionato, che a quanto pare Cairo Editore non è stato in grado di gestire al meglio, scegliendo di restituire il format alla sua rete originaria.

In ogni caso noi speriamo di rivedere presto in tv Chi Vuol Essere Milionario, ma soprattutto speriamo di rivedere al suo timone Gerry Scotti, visto che l’idea della conduzione di Fedez, sembrava, almeno sulla carta, una scelta molto azzardata.