Fedez condurrà Il Milionario di Scotti: colpaccio di Cairo, retroscena

Colpo di scena: nei primi mesi del 2024, Fedez dovrebbe sbarcare su La7 come conduttore del quiz show ‘Il Milionario’. A rivelare la notizia è stato il quotidiano Libero, che ha svelato che sarebbe pronta una striscia quotidiana del pre-serale, con il rapper al timone dello storico game show condotto per anni da Gerry Scotti sulla Mediaset. A quanto pare, il programma dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, proprio prima dell’inizio del TgLa7.

Sempre stando a quanto riportato da Libero, il programma sarebbe già in allestimento a dovrebbe partire ad inizio del prossimo anno. Precisamente, si pensa che la nuova edizione de ‘Il Milionario‘ andrà in onda da gennaio 2024 e durerà fino a giugno. In alternativa, potrebbe partire subito dopo il Festival di Sanremo per protrarsi sempre fino all’inizio dell’estate. Nel caso la notizia si rivelasse vera, il game show prenderà il posto della serie tv britannica di Rachel Flowerday intitolata “Padre Brown”.

La news di una possibile conduzione di Fedez dello storico game show ha destato un alto livello di sorpresa e curiosità. Si tratterebbe, infatti, del primo vero ruolo da conduttore per il rapper, abituato ad altri tipi di contesti. Fino ad ora, è stato possibile vederlo all’opera solo come presentatore della serie Amazon LOL – Chi ride è fuori, un format decisamente diverso soprattutto a livello di conduzione. Per quanto riguarda la televisione, poi, è stato possibile vederlo come concorrente di Celebrity Hunted o in qualità di giudice ad X Factor. Ma, aldilà di queste esperienze, il vero ‘regno’ di Fedez sono sempre stati i social.

Per questo, in molti si chiedono cosa lo avrebbe portato ad accettare un incarico così importante ed inedito per lui. Ad ogni modo, per ora si tratta ancora solamente d’indiscrezioni e non c’è stata nessuna conferma ufficiale a riguardo. Bisognerà attendere per avere la conferma definitiva da parte del diretto interessato. Nel frattempo, non resta che vedere se tramite i suoi social Fedez deciderà di dare qualche indizio sulla presunta veridicità o meno di questa notizia.