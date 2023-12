Fedez conduttore de Il Milionario: arrivano brutte notizie sullo show

Fedez non codurrà Il Milionario su La7? Si tratta di un’indiscrezione spuntata fuori qualche settimana fa, lanciata dal quotidiano Libero. In queste ore, però, Dagospia ha riportato un altro scoop al riguardo: sembra proprio che per ora il rapper non debutterà sul piccolo schermo come conduttore. Infatti, pare che il programma prodotto da Fremantle sia stato messo in panchina.

La rete di Urbano Cairo non aveva né confermato né smentito l’indiscrezione che vedeva Fedez al timone della nuova edizione de Il Milionario nel preserale di La7. Ma ora sarebbe saltato tutto:

“Candela flash! Fedez “milionario” solo nella vita. Salta lo sbarco dell’imprenditore-rapper nel preserale di La7. Il marito di Chiara Ferragni avrebbe dovuto condurre lo storico quiz prodotto da Fremantle, ma il programma resterà in panchina”

Questo l’annuncio di Giuseppe Candela su Dagospia riguardante questa novità. Sembrava ormi pronta questa striscia quotidiana del pre-serale con al timone Fedez nello storico programma che per anni è stato condotto da Gerry Scotti su Mediaset. Si parlava già di orari ben precisi della messa in onda del game show: dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, prima del TgLa7.

L’indiscrezione rivelava che il programma era in fare di preparazione e che il prossimo anno avrebbe iniziato la messa in onda. Scendendo nel dettaglio, si ipotizzava che la nuova edizione de Il Milionario sarebbe partita già da gennaio 2024 e che sarebbe durata fino a giugno. Così, il game show avrebbe dovuto prendere il posto della serie TV inglese Padre Brown di Rachel Flowerday. Ma ora tuto sarebbe saltato. Non resta comunque che attendere per scoprire se il progetto legato al game show Il Milionario su La7 vedrà la luce oppure no. Infatti, sebbene ora le indiscrezioni parlino di un programma saltato, non è detto che in futuro non avvengano delle svolte.

Intanto, Fedez continua ad andare avanti con i suoi progetti sul piccolo schermo. Il pubblico l’ha visto al timone dei programmi LOL – Chi ride è fuori, format di Prime Video. In televisione, di recente i fan hanno potuto rivederlo nelle vesti di giudice di X Factor 2023. Proprio qui è stato protagonista di varie polemiche riguardanti l’uscita di scena di Morgan.

Il rapper è stato chiamato più volte in causa per parlare della questione, in vari servizi di Striscia la Notizia.