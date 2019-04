Fedez smentisce la pausa dalla musica: nuovo progetto in arrivo

Fedez smentisce l’addio alla musica. I suoi ultimi progetti

Aveva fatto scalpore la notizia, uscita poche settimane fa, della decisione di Fedez di dare uno stop ai suoi concerti. Il cantante dopo una vacanza in Polinesia con Chiara Ferragni, ha deciso di scrivere un libro per bambini, dedicato al piccolo Leone, il figlio nato proprio dell’unione e dall’amore con la moglie, la famossissima influencer. Nonostante, tutti i giornali e i siti web abbiano riportato alcune parole rilasciate dal rapper nel camerino del Forum di Assago durante l’ultimo concerto a Milano, lui invece smentisce ogni tipo di addio alla musica. Al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Fedez spiega che la sua scelta non è definitiva ma rispetta semplicemente un comportamento tenuto da tanti artisti, subito dopo la fine di un tour o dopo l’uscita di un nuovo album. La sua intenzione sarebbe solo quella di riposarsi e non di dire addio e per sempre a concerti e alle sue canzoni.

Fedez: “Non è vero che mi sono preso una pausa dalla musica”

Dopo la fine del “Paranoia Airlines Tour“, Fedez aveva annunciato uno stop ai concerti. Questa pausa non era dato sapersi quanto sarebbe durata e soprattutto rispondeva ad altre esigenze del cantante. Come avevano riportato i maggiori giornali italiani e Ansa, Fedez aveva dichiarato nel dietro le quinte del Forum: “Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così. Quindi, probabilmente mi fermerò“. Così aveva fatto sapere ai suoi fan, se molti avevano capito che si trattasse di una pausa dalla musica, Fedez ci tiene a precisare e sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni ci svela: “Non è vero che mi sono preso una pausa dalla musica. Semplicemente, come tutti gli artisti quando finisci un disco o un tour ti riposi un po’ ed è quello che sto facendo“. Poi rivela di stare già al lavoro ad un nuovo progetto musicale.

Fedez e il rapporto con Leone: “Sono un papà apprensivo“

Fedez e Chiara Ferragni, sono una delle coppie più amate ma allo stesso tempo più criticate sul web e non solo. L’ultima polemica che li ha visti protagonisti è quella per la vacanza in Polinesia senza il piccolo Leone, agli haters la bella Chiara ha risposto per le rime. L’amore che lega la famiglia è però fortissimo. Fedez dice di essere un papà apprensivo perché fortemente ipocondriaco. La coppia sta pensando già al secondo figlio? Il cantante chiarisce su Tv, Sorrisi e Canzoni: “In questo momento non è in cantiere. Ma arriverà“. Nei progetti della famiglia c’è la voglia di un altro figlio, ma per ora è presto.