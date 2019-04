Chiara Ferragni in vacanza senza Leone sommersa dalle critiche: la replica

Chiara Ferragni e Fedez si concedono una vacanza senza Leone, piovono critiche sui social: l’influencer risponde

Chiara Ferragni, essendo molto popolare sui social, alle critiche più feroci e ingiuste degli haters che affollano il web si è ormai abituata. Quando questi le toccano il figlio Leone o la accusano di non essere una buona madre, tuttavia, l’influencer non lascia certo correre. È successo già in passato che qualcuno puntasse il dito contro di lei e il marito Fedez per i viaggi fatti senza il figlio Leone, e già allora la coppia aveva risposto a tono. Qualche ora fa, però, alcuni commenti lasciati sotto il suo profilo Instagram hanno attirato l’attenzione della Ferragni che, di fronte alla cattiveria di alcuni utenti, si è sentita in dovere di rispondere.

Chiara Ferragni replica alle accuse: “Certe persone sono piene di odio, una madre può fare quello che vuole”

La principale critica mossa a Chiara Ferragni in queste ore è quella relativa alla decisione di andare in vacanza in Polineasia con Fedez e di non aver portato con sé il figlio Leone. I commenti che più hanno infastidito Chiara, nello specifico, sono stati quelli che si riferivano a lei come una cattiva madre. A queste persone, allora, la fashion blogger si è rivolta direttamente, pubblicando una serie di stories dove diceva la sua sulla questione. A chi le ha scritto che non meritava di avere figli la Ferragni, con un lungo sfogo, ha replicato dicendo: “Una mamma può fare quello che vuole e non si deve mai scusare. Certe persone sono piene di odio”.

Fedez e Chiara Ferragni alle Maldive senza Leone: luna di miele tra le polemiche

Come accennato sopra, non è la prima volta che Chiara Ferragni e Fedez vengono presi di mira sui social perché partiti in vacanza senza Leone. L’ultima volta è successo alle Maldive, durante la loro luna di miele, ma anche allora i due hanno mostrato il pugno forte contro i loro haters.