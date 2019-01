Fedez furioso in luna di miele: il rapper si sfoga alle Maldive

Fedez , luna di miele ‘furiosa’: il marito di Chiara Ferragni perde le staffe e si sfoga alle Maldive

Dalle Maldive con furore: Fedez, durante la dolce e incantevole luna di miele che sta passando con la moglie Chiara Ferragni, si è ritagliato il tempo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E lo ha fatto in maniera decisa, netta, ‘furiosa’, naturalmente su Instagram. Ma con chi ce l’ha il rapper milanese? Chi e che cosa lo hanno disturbato? Presto detto: a fargli perdere le staffe l’ultimo gossip sulla sua relazione pubblicato nelle scorse ore in Italia. In particolar modo i bersagli del cantante sono stati due quotidiani nazionali che hanno riportato un siparietto suo e della moglie, mentre stavano simpaticamente scherzando in bagno.

“Parlate delle priorità del paese e sbattetevene di noi”

“Francamente, nell’ultimo periodo, sto cercando di comprendere perché le persone ci odiano”, esordisce Fedez pubblicando una serie di Instagram Stories. “Il perché è ovvio – prosegue il rapper – visto che vengono assillate continuamente da articoli inutili su ciò che facciamo e sembra che le priorità del paese riguardano le str…zate che facciamo noi “. A questo punto il marito della Ferragni se la prende nello specifico con due quotidiani nazionali, invitandoli a lasciar perdere la sua vita privata. “Parlate delle priorità del paese e sbattetevene di noi, che non abbiamo bisogno di voi! Vale la pena fare due click e perdere la dignità di un giornale?”, ha infine chiosato.

Chiara Ferragni contro le critiche: “Leone sta benissimo con i suoi nonni che lo amano ed è per una settimana, per il nostro viaggio di nozze”

Chiara e Fedez sono volati alle Maldive per godersi la loro luna di miele. I due sono stati seguitissimi sui social, dove non è mancata qualche polemica. Una in particolare ha stuzzicato la Ferragni: quella sul figlio Leone, non presente alla vacanza. “È la nostra luna di miele, prendiamo due voli diversi e andiamo su un’isola privata lontana da ospedali. Ti sembra un viaggio adatto a un bambino di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell’acqua?”, ha risposto Chiara su Instagram, qualche giorno fa, a chi l’ha criticata per la scelta. “Sta benissimo con i suoi nonni che lo amano. Ed è per una settimana, per il nostro viaggio di nozze”, ha concluso.