Fedez e Chiara Ferragni in luna di miele: ecco perché non hanno portato Leone

Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele, ma non mancano le polemiche

Fedez e Chiara Ferragni partono per la loro luna di miele alle Maldive. La coppia ha scelto questa meta per festeggiare finalmente da soli la loro unione, dopo il grande matrimonio in Sicilia. Ma ecco che un importante dettaglio scatena, ancora una volta, le critiche da parte del pubblico che li segue. Anche questa volta protagonista della polemica è il piccolo Leone. Tutti si chiedono come mai i due genitori non abbiano portato con loro il bambino. Il fatto che Fedez e Chiara possano lasciare più volte il piccolo a casa, mentre loro trascorrono del tempo lontano da lui, non piace molti. Proprio per tale motivo, in vista della partenza della coppia, si è sollevato un polverono nel corso delle ultime ore. A cercare di calmare la situazione ci pensa la stessa Ferragni, la quale spiega a tutti i suoi fan il motivo per cui hanno deciso di godersi questa luna di miele con il loro bambino.

Chiara Ferragni spiega il motivo per cui non hanno portato in luna di miele il figlio Leone

Con chi trascorrerà questi giorni Leone? Il bambino, secondo quanto rivela la stessa Chiara, starà in compagnia dei suoi nonni. Nel frattempo, loro si godranno finalmente la loro luna di miele. Secondo molti utenti, i due genitori avrebbero dovuto portare con loro il figlio, in quanto insieme rappresentano una famiglia. Ma ecco che la Ferragni decide di rispondere a tutti coloro che continuano a criticarla per le sue scelte da mamma. “È la nostra luna di miele, prendiamo due voli diversi e andiamo su un’isola privata lontana da ospedali. Ti sembra un viaggio adatto a un bambino di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell’acqua?” Inizia così il commento che Chiara lascia sotto il suo post a un’utente curiosa di sapere il motivo per cui Leone starà lontano dai suoi genitori per una settimana.

Fedez e Chiara Ferragni, ancora critiche: la fashion blogger stanca delle continue accuse

“Sta benissimo con i suoi nonni che lo amano ed è una per una settimana, per il nostro viaggio di nozze”, continua poi Chiara. La nota fashion blogger si lascia poi andare, mostrandosi stanca delle continue accuse che sta ricevendo. “Ma potete per una volta tenervi i vostri giudizi senza senso per voi? Chiedo troppo?” A quanto pare, la moglie di Fedez non riesce più a sopportare i continui commenti negativi da parte del pubblico. Solo qualche giorno fa si era ritrovata a rispondere nuovamente ad altre critiche.