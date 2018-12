Chiara Ferragni, nuove critiche sul figlio: arriva la risposta della fashion blogger

Chiara Ferragni e Fedez: continuano le critiche sulle foto postate su Instagram del figlio Leone

Continuano le critiche nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. I due genitori sono spesso accusati, in quanto condividono spesso le foto del figlio Leone. A detta di molti, la fashion blogger e il rapper non rispetterebbero la privacy del bambino, il quale non può ancora decidere se apparire sui social oppure no. Proprio su questo punto, sul web continuano a girare diverse polemiche. Secondo alcuni utenti, infatti, Leone, una volta cresciuto, potrebbe non apprezzare il comportamento dei suoi genitori. Scendendo nel dettaglio, poiché il bambino non decide se apparire o meno sui social, Chiara e Fedez dovrebbero rispettare la sua privacy. Sarà lui, una volta cresciuto, a decidere se condividere le sue foto su Instagram o Facebook, secondo gli utenti. Ma la Ferragni non è d’accordo e non condivide questo pensiero. Sebbene accetti le idee di tutti i suoi seguaci, la fashion blogger ci tiene a fare qualche precisazione al riguardo.

Chiara Ferragni risponde alle critiche: “Postiamo nostro figlio perché è l’amore”

Sono diverse le foto di Leone che vengono condivise da Chiara e Fedez, i quali sono seguiti da milioni di utenti su Instagram. Secondo diversi utenti, i due genitori starebbero violando la privacy del loro stesso figlio. Sotto una foto postata dalla Ferragni su Instagram, una utente le chiede se pensa mai a come potrebbe reagire Leone, una volta cresciuto. La moglie di Fedez risponde con molta tranquillità al lungo commento: “Fin quando i bambini sono piccoli, sono appunto i genitori a scegliere cosa è meglio per loro e quello dipende solo dai genitori. “ La fashion blogger spiega poi il motivo per cui hanno scelto di convidere alcuni attimi della vita di Leone: “Noi postiamo nostro figlio perché è l’amore ed io sono dell’idea che tutte le cose positive vadano condivise per ispirare altri.”

Chiara Ferragni spiega quali sono i valori che vuole insegnare al figlio

“Lo amiamo come nessun altro e lo cresceremo seguendo i nostri valori: rispetto per gli altri e ricerca della felicità in ogni cosa, giorno dopo giorno”, conclude Chiara su Instagram. La fashion blogger decide di chiarire le idee a tutti quei follower che continuano ad accusare lei e Fedez di violare la privacy del piccolo.