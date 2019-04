Fedez annuncia lo stop ai concerti: “Ho tante altre cose in ballo”

Fedez annuncia lo stop ai concerti. Il rapper si fermerà per dedicarsi ad altro

Dopo il concerto al Forum di Assago di ieri sera, Fedez ha annunciato uno stop per le date del suo “Paranoia Airlines“. Il rapper si fermerà, non si sa ancora per quanto, per dedicarsi ad altri progetti che saranno sicuramente in America. A riportare le sue parole Ansa, “Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così“, ha commentato Fedez prima del suo concerto in camerino. “Quindi probabilmente mi fermerò”, ha continuato, “Quanto mi fermerò? Non lo so, davvero non lo so, farò tante cose, ne ho tante in ballo, di sicuro per il tour non faccio più niente“.

Fedez e lo stop dai concerti: si dedicherà ad altro e alla sua famiglia

Già la decisione di lasciare X Factor dopo tantissime e fortunate edizione del talent di Sky remava verso il desiderio di Fedez di dedicare più tempo alla famiglia, alla moglie Chiara Ferragni e al piccolo Leone (che da poco ha compiuto un anno di vita, ndr.). Ora la scelta di dire basta ai concerti, sempre per dare maggior spazio al figlio e a Chiara ma lo fa anche perché ha intenzione di dedicarsi ad altri progetti, che lo porteranno molto probabilmente in America. “Dopo questo disco e questo tour è tempo di una pausa. Mi fermerò per un po’. Fa parte del ciclo vitale. Ho tante altre cose in ballo cui dedicarmi“, con questa annuncio si appresta a lasciare Milano e volare a Los Angeles con tutta la famiglia.

Leone, al primo concerto di papà Fedez

Leone ha preso parte al primo concerto di papà Fedez. Ieri sera, al Forum di Assago, il piccolo di casa Ferragni-Lucia è stato presente durante la tappa del tour del rapper. “Spero di renderti orgoglioso“, ha confessato su Instagram poco prima dell’inizio.