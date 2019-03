Chiara Ferragni, primo compleanno di Leone: la dolce dedica

Leone Lucia Ferragni compie il primo anno di età: mamma Chiara gli dedica un bellissimo messaggio

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone, compie un anno. Il piccolo di casa è nato il 19 marzo 2018 e da un anno rende la vita di mamma e papà più felice e serena. Sono tanti i momenti che l’influencer e il rapper condividono su Instagram in compagnia del piccolo Leone, un bambino sorridente e molto solare che ha fatto innamorare l’intero popolo della rete e dei social. Proprio in occasione del primo compleanno del piccolo Leone, Chiara ha postato su Instagram una gallery con alcune foto che la ritraggono contenta insieme al figlio e al marito Fedez. Il tutto accompagnato da una dolce dedica: “Leo, oggi compie un anno. Sei entrato nella nostra vita un anno fa e reso la nostra realtà molto meglio di qualsiasi nostra fantasia. Ti amo per sempre, grazie per avermi scelto come tua mamma“. Un post molto toccante che ha conquistato in pochi minuti milioni di like. Il piccolo Leone, biondo e con gli occhi azzurri, ha ripreso la bellezza della mamma e la simpatia di papà Fedez.

Anche Fedez ricorda la nascita del piccolo Leone

Anche Fedez ha voluto fare gli auguri al piccolo di casa, attraverso le Instagram stories. Il rapper, diventato papà il giorno della festa del papà, ha augurato buon compleanno al figlio, riferendosi a lui con “amore mio“. L’arrivo di Leone nella vita di Chiara e Fedez ha cambiato tutto e ha portato i due anche al matrimonio, nel settembre scorso. La coppia, ormai conosciuta anche per le feste che organizza (ricordiamo ad esempio le polemiche nate per la festa di compleanno al supermercato che la Ferragni organizzò a Fedez), cosa avrà deciso di fare per il primo anno di Leone? Per ora, Chiara ha pubblicato un piccolo dettaglio: una torta a più strati, con il numero uno nella parte anteriore e un tenero leoncino sopra.

Chiara Ferragni e Fedez: polemiche per la coppia

Sono state davvero tante le polemiche che la Ferragni e Fedez hanno incassato negli ultimi tempi. Una di queste riguarda la luna di miele. Molti sui social, li hanno attaccati per esser partiti per il viaggio di nozze senza Leone. Il piccolo infatti era rimasto a casa con i nonni, mentre i neo sposi erano volati alle Maldive. A chiarire le cose e porre fine alle accuse era stata l’influencer: “È la nostra luna di miele, prendiamo due voli diversi e andiamo su un’isola privata lontana da ospedali. Ti sembra un viaggio adatto a un bambino di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell’acqua?“.