Fedez, Lucarelli stronca il nuovo singolo: “Pessimo marito e rapper”

Da qualche giorno è uscito il nuovo singolo di Fedez insieme ad Emis Killa, intitolato “Sexy Shop”. La canzone ha debuttato immediatamente al numero #3 della Classifica FIMI, tuttavia non tutti l’hanno apprezzata. In particolare Selvaggia Lucarelli ha completamente stroncato il brano, scagliandosi pesantemente contro il suo autore che ha definito un “pessimo marito ed un pessimo rapper”. Capiamo meglio nello specifico che cosa ha detto sulla canzone e su Fedez.

“Sexy Shop”, il nuovo singolo di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, insieme ad Emis Killa è stato un vero successo. Il pezzo ha battuto nella sua prima settimana brani come “Mezzo Rotto” di Alessandra Amoroso e BigMama e “Black Nirvana” di Elodie, debuttando alla posizione #3 della classifica FIMI. Ancora prima della sua pubblicazione si era generato parecchio hype intorno alla canzone, soprattutto perché in molti pensavano si trattasse di un dissing nei confronti dell’ex di Fedez Chiara Ferragni. Tuttavia così non è stato ed il rapper si è scagliato esclusivamente contro alcune amiche dell’influencer. Proprio la scelta dell’argomento della canzone non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli che, ancora una volta, l’ha aspramente criticato.

Qui di seguito quanto avrebbe dichiarato la giornalista in merito alla canzone e a Fedez riportato da Biccy:

Credo che, dopo aver fatto soldi col matrimonio, ora ne voglia fare col divorzio. Confermandosi, oltre che un pessimo marito, anche un pessimo rapper, visto che si ispira a Shakira e le parole sono ineleganti per uno che aveva dichiarato che avrebbe tutelato moglie e figli. Ho il sospetto che sarà proprio Fedez a farci stare simpatica di nuovo la Ferragni.

Insomma sembra che “Sexy Shop” non abbia ottenuto soltanto consensi, anzi… Tuttavia quando viene pubblicata una nuova canzone il fatto che se ne parli è comunque positivo ed il nuovo brano di Fedez con Emis Killa sta sicuramente facendo discutere tanto. Inoltre è risaputo che Selvaggia Lucarelli non nutra simpatia verso i Ferragnez e anche in questo caso il suo giudizio non è stato positivo.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez

Il nuovo singolo non è stata l’unica cosa che Selvaggia Lucarelli ha criticato nelle ultime ore in merito a Fedez. Today ha difatti riportato alcune dichiarazioni abbastanza dure della giornalista contro il rapper. In particolare ha criticato la sua personalità.

Qui di seguito le sue parole riportate da Today:

Le voci che girano lo descrivono come una persona ossessionata dall’idea che gli altri vogliano fregarlo, rubargli i soldi, approfittarsi di lui. Penso sia un problema di proiezione sugli altri del proprio comportamento. Questa, però, assomiglia a una diagnosi, e non dovrei farla io. Questo volersi far male da solo è un tratto di personalità interessante.

E ancora:

È come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti. Lui è un imprenditore, lei un’influencer con una grande passione per il denaro.

Anche durante la sua intervista Da Piero Chiambretti a Storie Di Donne Al Bivio Selvaggia Lucarelli ha parlato a lungo di Fedez e Chiara Ferragni, in particolare in merito al suo libro “Il Vaso Di Pandoro – Acesa e caduta dei Ferragnez” recentemente uscito e che racconta proprio la storia della (ormai ex) coppia. Nello specifico sul cantante ha affermato che si sta comportando come una persona “in crisi di mezz’età”.

Nel corso della sua chiacchierata con il conduttore ha poi anche parlato di Ballando Con Le Stelle e del suo rapporto con alcuni volti del programma.