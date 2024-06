Mariotto gelido su Lucarelli “non è un’amica”: lei vive nel terrore

Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli sono due storici protagonisti di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Entrambi fanno parte della giuria, tuttavia sembrerebbe che tra loro i rapporti non siano idilliaci stando ad alcune recenti dichiarazioni. Mariotto, ospite a Estate In Diretta, ha difatti voluto specificare come tra lui e Lucarelli vi sia esclusivamente un rapporto lavorativo e che non l’ha mai considerata una sua amica. Anche le ammissioni di Selvaggia sul collega non sono state da meno. Capiamo meglio nel dettaglio cos’hanno detto l’uno dell’altra.

Sia Guillermo Mariotto che Selvaggia Lucarelli sono due volti storici di Ballando Con Le Stelle. E’ difatti da ben otto anni che entrambi fanno parte del tavolo dei giurati del dancing show di Milly Carlucci. Tra i giudici sono probabilmente i due che creano le dinamiche più pungenti con i concorrenti. Nonostante rivestano lo stesso ruolo e si conoscano ormai da tempo, però, tra loro non è mai nata un’amicizia. Mariotto, ospite a l’Estate In Diretta, ha difatti specificato come tra lui e Lucarelli il rapporto sia meramente lavorativo. Ha poi aggiunto di non essere ancora sicuro di ritornare a Ballando Con Le Stelle a settembre.

Qui di seguito le sue parole a l’Estate In Diretta:

Devo essere sincero sul rapporto tra me e la Lucarelli… tutti mi dicono ‘te e la tua amica’. No, non è così, non è mia amica, noi siamo colleghi, sì il nostro rapporto è quello tra colleghi di lavoro. Siamo due giurati dello stesso programma. Ma non siamo amici che si vedono e chiacchierano. Se a settembre torno? Le vie del Signore sono infinite e quelle di Milly pure.

Se Guillermo ci ha tenuto a precisare che tra lui e Selvaggia non c’è alcuna amicizia, lei non è stata meno pungente nel parlare del collega. A propria volta, difatti, Lucarelli si è abbandonata ad alcune dichiarazioni in merito a Mariotto. Nello specifico, durante la sua ospitata da Piero Chiambretti a Donne Sull’Orlo Di Una Crisi Di Nervi, ha ammesso di avere il terrore che qualcuno possa aprire i microfoni dietro al tavolo dei giudici e si possano così sentire alcune cose dette da Guillermo. Addirittura ha affermato che alcuni fuori onda potrebbero finire a Striscia La Notizia e causargli qualche problema.

Qui di seguito quanto dichiarato da Selvaggia Lucarelli durante la sua intervista a Donne Sull’Orlo Di Una Crisi Di Nervi:

Se vorrei mai reincarnarmi in Guillermo? Ma tu sei pazzo! Ti dico una cosa che non sa nessuno. Io vivo nel terrore e adesso non so se con questa rivelazione darò un suggerimento. Comunque ho paura che ogni tanto accendano i microfoni a Ballando con le Stelle e che qualcuno senta i fuori onda, perché lui dice delle cose… Io lo so che prima o poi finiremo a Striscia la Notizia e allora le nostre vite saranno distrutte per quello.

Chissà cosa ne pensano gli altri giudici e se li rivedremo tutti a settembre a Ballando Con Le Stelle.