Fedez live al Forum, la dedica (furba) per Chiara Ferragni spiazza: cosa ha detto [VIDEO]

Il 19 settembre, sul palco del Forum di Assago, Fedez ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo mesi di silenzio verso l’ex moglie, il rapper ha dedicato a Chiara Ferragni un messaggio inaspettato e carico di significato:

Io non rinnegherò mai un legame che ha dato vita ai nostri splendidi figli, resterà indissolubile a prescindere perché ci sono legami invisibili che non hanno nodi e questi nodi non si sciolgono.

Parole che hanno scaldato la platea e che segnano un punto di svolta nei rapporti pubblici tra i due, soprattutto considerando le tensioni degli ultimi mesi. Fedez è apparso emozionato sin dall’inizio della serata:

Sono passati dieci anni dal mio primo Forum e sei dall’ultima volta che sono stato qui. È bellissimo tornare a casa.

Poi, dopo aver eseguito Allucinazione collettiva – brano che ricorda la crisi seguita a Sanremo e il momento in cui Ferragni lo avrebbe allontanato di casa – ha sorpreso tutti con quella dedica distensiva. La canzone, nata all’indomani del dissing con Tony Effe, contiene riferimenti espliciti a uno dei momenti più bui della vita del rapper: il tentato suicidio, le difficoltà psicologiche e la crisi esplosa dopo Sanremo 2023, quando Chiara Ferragni era co-conduttrice del Festival e lui ha baciato sul palco Rosa Chemical.

Proprio in quel periodo, Fedez racconta di essere stato buttato fuori di casa dalla moglie. Il brano, crudo e autobiografico, non lesina accuse e ricordi dolorosi. Ecco perché il messaggio pronunciato subito dopo ha avuto un effetto ancora più sorprendente: dalle parole dure della canzone a una dichiarazione di affetto e riconoscenza verso la madre dei suoi figli, sottolineando l’indissolubilità del legame familiare.

Messaggio di pace o una mossa calcolata? Il caso Sinner pesa su Fedez

Il tempismo non passa inosservato. Proprio nei giorni in cui le critiche contro di lui si moltiplicano, Fedez sceglie di rivolgere parole concilianti all’ex moglie. Da un lato, la strofa incriminata sul tennista Jannik Sinner:

puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler

Strofa che gli è costata un esposto in procura a Bolzano per istigazione all’odio razziale, dopo il quale il rapper ha provato a rimettere ordine alle sue stesse parole:

«È successo un putiferio», ha ammesso sul palco del Forum di Assago, spiegando che il verso incriminato voleva essere un paradosso sul fanatismo italiano, ma che è riuscito malissimo. Poi l’ammissione: «Mi assumo la responsabilità, se non è stato capito l’errore è mio». Un passo indietro che suona come una vera retromarcia, arrivata proprio mentre infuria la tempesta mediatica.

Dall’altro lato, ricordiamo che Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter Vale Tutto ha sollevato dubbi sul presunto sold out delle due date al Forum, parlando di biglietti mai realmente esauriti e spariti misteriosamente da FanSALE. In questo contesto, la dedica a Ferragni appare come un gesto capace di spostare l’attenzione dalle polemiche al lato più umano e familiare.

Provocatore o padre premuroso: chi è oggi Fedez?

Il messaggio arriva anche a pochi giorni da un’altra scena significativa: il primo giorno di scuola dei figli Leone e Vittoria, in cui Ferragni e Fedez si sono incrociati davanti all’ingresso dell’istituto bilingue milanese, insieme ai rispettivi nuovi compagni. Lei con Giovanni Tronchetti Provera, lui con la giovane stilista Giulia Honegger. Un incontro che ha fatto parlare di “famiglia allargata” e di rapporti più sereni, nonostante le frecciate social del passato. Intanto, i contrasti restano. Se, da un lato, Fedez si mostra padre premuroso e legato all’ex moglie, dall’altro continua a scuotere l’opinione pubblica con testi provocatori.

Oltre al caso Sinner, nel nuovo brano ci sono riferimenti a Stefano De Martino e al revenge porn, a Carlo Acutis, a Elly Schlein e al Papa: una serie di frecciate che confermano la sua vocazione alla polemica. Resta quindi un interrogativo: si tratta di un vero gesto di riconciliazione o di una mossa calcolata per distogliere l’attenzione dal momento più difficile? La seconda data al Forum, che non ha registrato il tutto esaurito, dirà se il pubblico preferirà ricordare le polemiche o il messaggio di pace.