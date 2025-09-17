Fedez e il “finto” sold out al Forum: Lucarelli su biglietti spariti, piantine oscurate e fan senza risposte

Fedez torna al centro delle polemiche, questa volta non per le sue uscite sui social ma per i due concerti al Forum di Assago, in programma il 19 e 20 settembre. Questa estate l’artista, intervistato da Ilary Blasi a Battiti Live, aveva dichiarato con entusiasmo che il primo show fosse andato sold out in poche ore e che la seconda data fosse “praticamente sold out”. Tuttavia, a pochi giorni dall’evento, l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, condotta tramite la newsletter Vale Tutto, svela una situazione ben diversa.

Fedez al Forum: la piantina che scompare da TicketOne

A partire dal febbraio 2025, subito dopo Sanremo (dove aveva duettato con Clara), Fedez aveva celebrato il “tutto esaurito”. Quattro mesi dopo confermava lo stesso, ma i conti non tornano. Su TicketOne, infatti, la seconda data risulta ancora disponibile in diverse tipologie di posti. Non solo, secondo quanto riportato dalla Lucarelli:

Dal 19 giugno, quando avevo controllato, è però CURIOSAMENTE sparita da TicketOne l’opzione “Scelta in pianta”. Oltretutto, come potete voi stessi verificare, per gli altri concerti attualmente in vendita al Forum di Assago – ad esempio quello dei Modà, di Mengoni, di Venditti- la piantina è ben presente sul sito di TicketOne.

Una rimozione singolare, dunque, che non ha coinvolto altri artisti come Marco Mengoni, Antonello Venditti e i Modà.

FanSALE: i biglietti fantasma e la voce dei fan traditi

La questione esplode con FanSALE, la piattaforma ufficiale di TicketOne per la rivendita di biglietti tra privati. Fino a pochi giorni fa, per il concerto del 19 settembre erano disponibili circa 1100 biglietti, quasi un decimo della capienza totale del Forum (11.500 posti). Per la seconda data, se ne contavano altri 380. Poi, improvvisamente, tutto è sparito: la possibilità di rivendere è stata bloccata e le inserzioni cancellate senza preavviso.

Emblematica la storia di Angela, una fan che scrive a Selvaggia Lucarelli su Instagram per informarla di alcune stranezze. Angela, infatti, aveva acquistato tre biglietti per il 20 settembre e poi tentato di rivenderli. Dopo la conferma iniziale da parte di FanSALE, tre giorni prima dell’evento la sua offerta è stata annullata senza motivo. Né TicketOne né la piattaforma hanno chiarito le ragioni della decisione, limitandosi a richiamare generiche “ragioni tecniche o organizzative”. Decine di fan hanno segnalato la stessa esperienza: impossibilità di rimettere in vendita i biglietti, annunci eliminati e risposte vaghe dal servizio clienti.

Il paragone con Elodie che pesa come un boomerang

Il confronto con altri artisti accentua i dubbi: per Mengoni, su FanSALE, risulta un solo biglietto in rivendita; per i Modà una ventina. Per Fedez oltre 1500. Una sproporzione che solleva perplessità sulla reale affluenza al Forum. E qui rientra il contrappasso mediatico. Solo qualche mese fa, Fedez aveva ironizzato sul concerto di Elodie, accusandola di non aver riempito lo stadio. Un attacco che ora gli si ritorce contro. Elodie, infatti, ha portato 40 mila spettatori allo Stadio San Siro, mentre il Forum di Assago, con una capienza molto più ridotta, sembra faticare a riempirsi. La sensazione, osserva Lucarelli, è che si voglia evitare di mostrare quanti posti siano rimasti realmente invenduti.

Cosa resta certo? Al momento quello di Fedez è l’unico concerto al Forum senza mappa disponibile su TicketOne e senza rivendite su FanSALE. Una scelta che getta ombre sulla trasparenza dell’evento e che trasforma un annuncio trionfale in un caso di cronaca musicale. Intanto, sui social, la domanda cresce: davvero il Forum è sold out o è l’ennesima trovata per salvare la faccia davanti al pubblico?