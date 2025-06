Elodie, delirio a San Siro: omaggi, lacrime e urla per Marracash

Prova superata per Elodie a San Siro. Il concerto, di fronte a circa 45mila spettatori, ha regalato momenti speciali. Per molti, il suo è stato più di un semplice spettacolo e pare che presto andrà anche in onda su Canale 5 in prima serata. La cantante, sul palco, ha invitato anche altri volti noti della musica, come Gianna Nannini, Achille Lauro e Gaia. Un grande show che i fan presenti difficilmente dimenticheranno e non sono mancati i colpi di scena.

Durante questo importante concerto a San Siro, la Di Patrizi si è lasciata andare a messaggi di inclusività, arrivando al finale con un omaggio per Gaza. Infatti, Elodie ha sventolato sul palco la bandiera della Palestina, senza dire nulla. Un gesto che vale, sicuramente, più delle parole. Un concerto che ha emozionato i presenti fino alla fine e che ha commesso la stessa cantante. Infatti, mentre cantava Vertigine, uno dei suoi brani, Elodie non ha trattenuto le lacrime.

L’artista si è commossa lasciandosi travolgere dal coro del pubblico, che ha fatto vibrare tutto lo stadio. Sicuramente quello è un pianto che ha voluto dire ‘grazie’ a chi le ha permesso di essere lì, su quel palco, ovvero ai suoi fan. Un momento toccante, che ha segnato una fase importante dello show a San Siro di Elodie: il suo omaggio alla comunità LGBTQIA+. Dopo la commozione, per la cantante è arrivato un lungo applauso dal parte degli spettatori.

E c’è spazio anche per il gossip. Durante il concerto, Elodie si è esibita con Niente canzoni d’amore, un brano di Marracash, il suo storico ex fidanzato. Nel 2020 la cantante aveva deciso di registrare una propria versione di questa canzone e ora ha scelto di portarla in quello che probabilmente è il concerto più importante della sua vita. Il pubblico, a quanto pare, non si aspettava di ascoltare questo brano.

Più tardi, la Di Patrizi ha cantato anche Margarita, il brano che l’ha vista collaborare con il noto rapper. Vari fan hanno così iniziato a urlare il nome di Marracash, ma Elodie non si è scomposta. Infatti, nei vari video che circolano sul web in queste ore, è possibile vedere la cantante fare finta di nulla e andare avanti con il suo concerto, non lasciando spazio a questo tipo di tematiche legate alla sua vita sentimentale.