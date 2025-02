Fedez, le prime foto da Sanremo: non sfugge un dettaglio

Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile ritiro di Fedez dal Festival di Sanremo, prontamente smentito dall’entourage del rapper. A confermare la sua presenza è stato poi anche il diretto interessato, il quale ha pubblicato delle foto che lo ritraevano proprio sul palco dell’Ariston durante le prove. Negli scatti non sfugge un dettaglio: sul collo è comparso un tatuaggio che prima non c’era. Si tratta di preciso di una scritta dal significato molto profondo.

Il tatuaggio di Fedez

Ormai manca solo una settimana all’inizio del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti su Rai 1. Tra i cantanti in gara quest’anno ci sarà anche Fedez con la canzone “Battito”. Nelle ultime ore si era tuttavia diffusa la voce di un suo possibile ritiro, prontamente smentita dallo staff del rapper. Quest’ultimo ha poi confermato la sua presenza pubblicando nelle storie di Instagram degli scatti che lo vedono proprio sul palco dell’Ariston durante le prove. In sua compagnia si può notare anche Marco Masini, con il quale duetterà sulle note di “Bella stronza” nella serata dedicata alle cover. Proprio la scelta di tale brano ha scatenato ulteriori gossip dovuti al significato della canzone. Qualcuno ci ha difatti visto una possibile frecciatina alla sua ex Chiara Ferragni.

Le foto dall’Ariston confermano quindi la partecipazione di Fedez alla kermesse canora, così come la scelta del brano da cantare nella serata dei duetti. C’è tuttavia un altro dettaglio che salta all’occhio nell’osservare bene gli scatti pubblicati su Instagram. Il rapper, difatti, sfoggia un tatuaggio che sembrerebbe essere nuovo. Nelle immagini pubblicate in precedenza, difatti, questo non si vede. Nello specifico si tratta di una scritta sul collo che recita una frase in latino tratta dal film Matrix: “temet nosce”, in italiano “conosci te stesso”. Il suo significato è quindi molto profondo.

Possibile che tale tatuaggio sia un’esortazione per il rapper a ripartire da sé stesso e ad imparare a conoscersi meglio. Potrebbe tuttavia trattarsi anche di un semplice tributo fatto come fan al film di fantascienza. Non resta quindi che aspettare che a spiegare il significato di tale tattoo sia lo stesso Fedez.