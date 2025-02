Fedez via da Sanremo? Parla lo staff e con l’amante spunta Damante

Fedez sta pensando davvero di ritirarsi dal Festival di Sanremo? E Angelica Montini, descritta come sua amante ai tempi del matrimonio con Chiara Ferragni, che fine ha fatto? Si parta da questa seconda questione. DillingerNews, testata fondata da Fabrizio Corona, nelle scorse ore ha sostenuto che la giovane stilista 28enne ha deciso di lasciare temporaneamente l’Italia per sfuggire al baccano mediatico che l’ha travolta suo malgrado. Inoltre ha aggiunto che la ragazza, prima di intrecciare un legame ‘clandestino’ con il rapper milanese, “ha avuto una frequentazione con Andrea Damante”, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Un altro tassello alla vicenda lo ha aggiunto il giornalista Gabriele Parpiglia che ha sostenuto che Angelica sarebbe volata a New York o a Miami, dove avrebbe un’abitazione in cui alloggiare. Parpiglia è anche colui che ha spiegato che non va esclusa l’ipotesi che l’ex marito di Chiara Ferragni potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo. In particolare, lo scrittore ha detto che il cantante sarebbe pronto a valutare strada facendo il forfait alla kermesse. E cosa potrebbe fargli abbandonare la competizione? Gli eventuali fischi del pubblico o plateali contestazioni provenienti dai presenti all’Ariston.

Riassumendo, secondo Parpiglia, Fedez, se fosse accolto in malo modo e si dovesse trovare nei bassifondi della classifica, potrebbe decidere di tagliare la corda. Cosa c’è di vero in tale previsione? Pare nulla. Il Corriere della Sera ha scritto che lo staff del rapper ha smentito in maniera netta che si possa verificare un simile scenario, sottolineando che non è in alcun modo contemplato da parte di Fedez un ritiro in corsa. Anche Fanpage.it si è interessato alla vicenda, mettendosi in contatto con fonti interne all’evento sanremese le quali hanno spiegato che il cantante non ha mai riferito di un piano per ritirarsi.

Anche Carlo Conti è intervenuto sulla faccenda, raccontando che Fedez, come tutti gli altri big in gara, sta affrontando le prove in modo sereno e che non c’è nulla che faccia presagire un suo abbandono repentino. Per farla breve, non c’è alcuna intenzione da parte del rapper di andarsene via.