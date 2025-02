Fedez si ritira da Sanremo? ”Fuffa”, Carlo Conti glaciale

C’è chi ha ipotizzato che Fedez potesse ritirarsi da Sanremo dopo le varie voci e rivelazioni uscite sul suo conto negli ultimi giorni, invece, il rapper sarebbe pronto a farsi valere con la sua canzone Battito e con la serata cover in compagnia di Marco Masini. Per adesso l’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di proseguire il suo percorso in silenzio, che possa avvenire un colpo di scena in corso d’opera?

La smentita

Dopo le ipotesi girate sul ritiro di Fedez, Adnkronos ha tenuto a precisare che nessuno dello staff del rapper ha confermato. Inoltre, in questi giorni sono in corso le prove all’Ariston dove l’ex marito di Chiara Ferragni è presente. Non solo, anche Carlo Conti in un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora avrebbe fatto intendere che tutto prosegue secondo i piani e che nessuno, oltre a Emis Killa, ha deciso di ritirarsi.

Le parole di Carlo Conti

Nel corso dell’ultima puntata di Un Giorno da Pecora, Carlo Conti ha spoilerato qualche dettaglio sul Festival di Sanremo in compagnia della sua collega Geppi Cucciari che lo affiancherà in una delle cinque serate.

E proprio sui possibili scenari che stanno girando nelle ultime ore ha affermato: “Sono solo fumo, fuffa. È tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia”.

Le ultime dichiarazioni di Fedez

In attesa di scoprire cosa succederà nella settimana più attesa dell’anno, Fedez avrebbe deciso di non rispondere più a provocazioni e per non alimentare ulteriormente i pettegolezzi. Tuttavia, qualche giorno fa ha spiegato il suo punto di vista sulla questione del matrimonio con Chiara Ferragni e sul fatto di aver confessato alcuni dettagli all’amico Fabrizio Corona.

“Oggi metto un punto. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato. Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). – ha affermato sui social – So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli. Per quanto possibile, voglio scegliere la realtà”.

Che il rapper abbia definitivamente voltato pagina e accantonato il capitolo Ferragnez, lasciandosi il passato alle spalle? Sono lontani quei momenti in cui il cantante si emozionava per sua moglie o si mostrava innamorato. La sua unica priorità oggi sono i suoi figli che continua a tutelare e a difendere, costi quel che costi.