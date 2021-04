Fedez, la nonna incontra Vittoria: la reazione di Leone non sfugge ai fan

Leone, l’espressione dice tutto: continuano i siparietti in casa The Ferragnez

Family Time in casa Ferragni-Fedez. La nonna del rapper, dopo aver ricevuto il vaccino tra mille polemiche (il cantante e Chiara hanno innescato un polverone sulla Regione Lombardia pochi giorni fa sulla vicenda), ha finalmente potuto vedere la nipotina Vittoria. Il tutto naturalmente è stato immortalato sui social con una foto di ‘gruppo’, in cui si vede la 90enne tenere in braccio la neonata. Su Instagram lo scatto, manco a dirlo, è stato un successo: a un’ora dalla sua pubblicazione ha totalizzato oltre 400mila like, oltre ad essere subissato da migliaia di commenti degli utenti. Tanti di questi hanno notato un particolare curioso: l’espressione di Leone, il fratellino di Vittoria.

Da quando la piccina ha fatto il suo ingresso in casa, Fedez e Chiara si divertono a mostrare come ogni tanto Leone faccia dei broncetti, facendo trapelare un po’ di sana e spassosa invidia fanciullesca. E anche nello scatto con nonna Luciana il piccolo sembra piuttosto corrucciato. Il fatto non è sfuggito ai followers della Ferragni che a centinaia hanno sottolineato lo sguardo che il bambino ha riservato alla nonna e alla sorellina. Risate e simpatica ironia l’hanno fatta da padrone.

Fedez e Chiara Ferragni, un successo senza sosta

Sia il rapper sia l’influencer continuano a mietere un successo dietro l’altro. Fedez è reduce dall’esperienza di Lol – Chi ride è fuori, format in onda su Amazon Prime Video che lo ha visto nei panni di timoniere. Lo show ha raccolto ampio consenso (e qualche immancabile critica), finendo inoltre in tendenza sui social per più di una settimana.

Se Federico va forte, Chiara viaggia ad una velocità ancor più elevata: notizia di pochi giorni fa, la fashion blogger ha fatto il suo ingresso nel consiglio di amministrazione di Tod’s. Si tratta della società quotata in Borsa e controllata da Diego Della Valle. L’influencer da oltre 23 milioni di fan su Instagram è pronta a costruire progetti solidali con l’azienda specializzata nella produzione di abbigliamento, calzature e accessori. L’ascesa dei Ferragnez non si arresta!