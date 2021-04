Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod’s: “Darò voce alla mia generazione”

Un’altra importante svolta per Chiara Ferragni, che entra nel consiglio di amministrazione di Tod’s. Si tratta della società quotata in Borsa e controllata da Diego Della Valle. La nota fashion blogger italiana è pronta a costruire progetti solidali con l’azienda specializzata nella produzione di abbigliamento, calzature e accessori. Lo scopo della famiglia Della Valle è quello di sensibilizzare le nuove generazioni e lo fanno attraverso un volto seguitissimo dai giovani. La moglie di Fedez ha più volte fatto notare di essere intenzionata a non fermarsi e a registrare un successo dopo l’altro. Con intelligenza e costanza, la Ferragni è riuscita a costruirsi un impero e, ovviamente, sono tanti coloro che vorrebbero collaborare con lei.

È ormai un dato di fatto che Chiara ha delle doti manageriali e delle conoscenze nel mondo social e digitale importanti. Diego Della Valle è riuscito a richiamare la sua attenzione, proponendole di entrare a far parte del Cda di Tod’s. A rivelare la notizia è stata la stessa azienda, attraverso una nota. La società si pone come obbiettivo quello di impegnarsi nel sociale e nella solidarietà verso il prossimo. Non solo, lavora tenendo conto della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente. Molto importante è il dialogo che si vuole creare con le nuove generazioni ed è in questo campo che entrerebbe in gioco la figura di Chiara Ferragni. Accogliendo l’imprenditrice digitale nel consiglio di amministrazione di Tod’s, Della Valle anticipa: “Cercheremo di costruire progetti solidali”.

L’amministratore delegato e azionista di maggioranza del gruppo ammette di essere felice che la Ferragni sia entrata a far parte della società. Ovviamente la sua esperienza e le sue conoscenze del mondo dei più giovani “sarà preziosa” per il futuro dell’azienda. Insieme tenteranno di costruire dei progetti legati al sostegno di chi ha più bisogno. Questo, cercando di sensibilizzare e coinvolgere il più possibile le nuove generazioni.

Intanto, Chiara Ferragni non perde tempo e ringrazia Diego Della Valle per “la fiducia e il rispetto” che nutre nei suoi confronti, sia come donna che come manager. Unirsi al gruppo di Tod’s per lei significa “dare voce” alla sua generazione “con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo”. Così conclude il suo commento l’imprenditrice digitale di successo.

Di recente la Ferragni e Fedez hanno accolto nella loro famiglia la piccola Vittoria, arrivata tre anni dopo la nascita di Leone.