Fedez ha una nuova casa: ecco dov’è e quanto è grande

Cambio casa in tempi (quasi) record. Fedez aveva da poco acquistato l’attico a Citylife insieme a Chiara Ferragni. L’allontanamento della coppia poi, lo aveva spinto a lasciare la dimora da sogno. Dopo qualche ricerca ora il rapper ha trovato una sistemazione definitiva e rivela a Oggi il luogo in cui accoglierà Leone e Vittoria.

Nelle ultime settimane abbiamo visto come la lontananza tra i Ferragnez sia diventata sempre più concreta. La fuga di lui a Parigi e a Londra, poi il rientro a Milano per il compleanno di suo figlio. Alla festa però, alcune fonti affermano che il gelo tra Ferragni e Fedez era palpabile, forse dovuto anche agli ultimi accordi della ex coppia sull’esposizione web dei piccoli.

La notizia del trasferimento di Fedez in una sistemazione che sembra definitiva è solo l’ennesima conferma della separazione tra i due. In ogni caso, già dai primi giorni successivi alla bomba lanciata da Dagospia sulla fine della relazione con la Ferragni, girava voce che il rapper stesse cercando una casa in affitto.

Come rivelato da Oggi, Fedez negli ultimi tempi è stato impegnato in un’ardua ricerca dell’appartamento perfetto. L’attività è stata estenuante ma, dopo una meticolosa selezione, il rapper è finalmente riuscito a venire a capo alla questione.

La nuova casa da single del cantante e imprenditore si trova sempre a Milano. Fedez infatti non ha avuto alcuna intenzione di trasferirsi in provincia. Oltre che per esigenze lavorative, la scelta è dovuta anche alla volontà di restare vicino ai suoi figli.

L’appartamento si trova a piazza Castello, zona molto vicina al quartiere CityLife, in cui si trova il superattico in cui vive Chiara Ferragni insieme ai bambini.

Fedez si tratta bene. Sappiamo infatti che la casa non è affatto piccola: 400 mq in cui Leone e Vittoria potranno correre e divertirsi insieme al loro papà.

Certo, la grandezza del nuovo nido da single di Fedez è niente rispetto agli 800 mq della casa da sogno che il rapper aveva acquistato insieme alla sua (ex?) moglie. Nonostante questo, il cantante si è detto soddisfatto della scelta ed è sicuro che l’appartamento che ha preso in affitto è il luogo perfetto per accogliere i suoi due figli. In esclusiva a Oggi.it ha dichiarato: