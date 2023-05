By

Fedez ha ospitato nel suo celebre podcast Muschio Selvaggio Emma Marrone. La cantante si è svelata nella nuova puntata, durante la quale è spuntato fuori un curioso retroscena. Ebbene i due famosi cantanti italiani in passato hanno avuto un litigio. Questa lite è scoppiata tra loro diversi anni fa, precisamente quando si sono conosciuti. Un inedito e simpatico racconto che inizialmente Emma ha voluto evitare di raccontare. Tale episodio risale all’anno 2012 e inizialmente a ricordarlo è stato il marito di Chiara Ferragni.

Quest’ultimo ha sottolineato che si sono conosciuti tanti anni fa, quando entrambi si trovavano all’evento MTV Awards a Torino, presentato da Marco Mengoni. Qui erano presenti molti rapper del panorama musicale italiano. “E io e te abbiano litigato, ricordi?”, ha continuato Fedez a Muschio Selvaggio parlando con Emma Marrone. A questo punto, la cantante ha ammesso di ricordare il litigio che è scoppiato tra loro nel 2012 quando si sono conosciuti.

“Sì, me lo ricordo benissimo e ricordo anche il motivo per cui abbiamo litigato”, ha precisato Emma. La cantante, però, ha confessato di non avere intenzione di raccontare l’accaduto: “Non lo tiro fuori perché sono una signora”. Nel corso di questa puntata del podcast, Fedez ha deciso di raccontare lui stesso cos’è accaduto anni fa con Emma. Infatti, il rapper crede che sia un racconto divertente da fare, anche perché a oggi condividono un buon rapporto.

“Siamo andati all’Università di Torino alle 8 del mattino e dovevamo parlare di Twitter, dei social in generale. Io ero giovane, ero tutto politico… Dicevo che bisognava cambiare il mondo e che con Twitter si poteva. Invece Emma raccontava di come usava lei Twitter”

E fin qui tutto è andato bene tra Fedez ed Emma. A un certo punto, l’amatissima cantante di Ogni volta è così avrebbe iniziato a parlare di come fa le polpette, dando dei consigli. Questo avrebbe infastidito il giovane Fedez, che avrebbe dato così inizio alla lite del 2012:

“Io dissi: ‘Se dovevamo parlare delle polpette me ne stavo a casa’. Ero molto antipatico. Però poi abbiamo fatto la pace”, ha raccontato Fedez. Il rapper ha precisato di averla poi incontrata al suo concerto al Foro Italico, svelando un altro curioso aneddoto: “Mi ricordo che ho rovesciato per sbaglio la mia birra sul tuo cane”.

Sempre a Muschio Selvaggio, qualche tempo fa, il marito di Chiara Ferragni aveva rivelato un altro retroscena sul suo rapporto con Emma. Durante questo suo racconto, il rapper aveva generato una polemiche su Twitter. In particolare, Fedez aveva parlato di un concerto della collega a cui aveva assistito. E si trattava proprio di quello al Foro Italico.

Inoltre, nel 2016 Emma ha riservato un bel due di picche sui social a Fedez, quando quest’ultimo aveva provato a corteggiarla sui social network.