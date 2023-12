Fedez elimina Chiara Ferragni da Instagram a Natale: periodo nero

È caos in casa Ferragnez. Ieri, nella giornata di Natale, Fedez ha postato sul suo profilo Instagram alcune stories con protagonisti i suoi due figli: Leone e Vittoria. Il rapper avrebbe quindi passato la giornata del 25 dicembre nella sua casa a Milano, in compagnia della sua famiglia. Un’assenza ha però mandato nel panico i fans e si tratta proprio della moglie, Chiara Ferragni, che nelle stories di Fedez non è comparsa nemmeno per sbaglio. In tanti si stanno chiedendo che fine abbia fatto l’influencer, dal momento che nemmeno in occasione del Natale ha voluto rompere il silenzio social e fare gli auguri ai suoi followers.

Intanto, nel pomeriggio di ieri è successa un’altra cosa che ha fatto preoccupare i fans: il rapper ha momentaneamente cambiato la foto profilo di Instagram togliendo quella in compagnia della moglie. La domanda a questo punto è d’obbligo: cosa sta succedendo tra i due?

Fedez cambia foto profilo e poi si pente

Un “cambio immagine” durato poco ma che allo stesso tempo ha fatto allarmare i fans, che sono ormai convinti ci siano tensioni tra il rapper e l’influencer a causa del famosissimo pandoro-gate. Tra la pubblicazione di un video e l’altro, Fedez ha deciso di cambiare l’immagine del suo profilo Instagram, escludendo la moglie: nella nuova fotografia infatti compariva solo insieme ai figli, Leone e Vittoria. In quella precedente invece veniva immortalata la famiglia al completo.

raga ma fedez ha tolto la ferry dall'immagine del profilo??? pic.twitter.com/iHJgLhIHFN — ale ✨ (@thatsalelevine) December 25, 2023

Un gesto molto eloquente ma che è durato ben poco, dal momento che dopo solo qualche ora il rapper ha deciso di tornare sui suoi passi e impostare nuovamente l’immagine di profilo originaria. Che qualcuno lo abbia redarguito e lo abbia fatto tornare sulla retta via? Tanto è bastato però per far incuriosire (e non poco) i milioni di followers che hanno iniziato a domandarsi che cosa fosse successo tra marito e moglie.

In tanti hanno pensato che quello di Fedez fosse un atto puramente comunicativo, quasi volesse sottolineare ancora una volta che la sua immagine, lavorativamente parlando, è totalmente slegata da quella della moglie. A oggi, ciò che traspare dai social è proprio questo: Fedez, papà amorevole, continua a tenere aggiornati i suoi fans sulla sua vita da padre e sulle sue faccende lavorative mentre la moglie, ancora trincerata dietro a un pesante silenzio social, sta studiando come procedere e probabilmente sta pianificando il suo grande ritorno sui social.

Natale a casa Ferragnez

Solo pochi giorni prima che scoppiasse lo scandalo del pandoro griffato, Fedez aveva risposto così a chi gli chiedeva se avrebbe trascorso le festività nella casa di Milano: “ Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? “.

Nulla di tutto ciò è accaduto e, al contrario delle sue più rosee aspettative, Fedez a quanto pare ha passato il Natale proprio a Milano. Altro che “ escursione con le moffole, sci, un’altra escursione, 5mila chalet già prenotati e altre quattro experiences “, il rapper ha pubblicato alcune stories Instagram nelle quali ha fatto vedere ai suoi followers di aver trascorso la sera della viglia di Natale portando fuori il cane ma anche facendosi scattare una foto insieme al rapper Rondo e al padre.

Dov’è Chiara? Le ipotesi