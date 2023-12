Sorelle Ferragni tornano a postare a Natale: accoglienza ‘horribilis’

Le sorelle Ferragni hanno augurato buon Natale attraverso due post pubblicati nello stesso momento su Instagram, ma gli utenti hanno commentato indignati. Nonostante la bufera mediatica abbia colpito Chiara, anche le sorelle sono sotto l’occhio del ciclone, eppure, hanno deciso comunque di tornare sui social.

Gli auguri di Natale non potevano mancare. Francesca ha postato uno scatto davanti all’albero con suo marito Riccardo e il piccolo Edoardo. Mentre la sorella, Valentina, una foto con il cane Pablo e il neo fidanzato Matteo e ha scritto: “Buon Natale da parte nostra, vi auguriamo i migliori giorni circondati dall’amore“.

Ma non sono mancate le reazioni ‘horribilis’. In tanti hanno trovato inopportuni questi post, seppur non sono loro le protagoniste del pandoro- gate.

“Come se nulla fosse accaduto…avrei chiuso i social per sempre se mia sorella avesse lucrato sui bambini malati di tumore“, si legge sotto il post di Valentina. O anche: “La sorella è uscita di casa e come per magia sono riapparse le altre due con le storie“. E poi: “Fai gli auguri a tua sorella, magari con il panettone rosa“.

Critiche simili compaiono sotto il post di Francesca: “Tutta strategia, non esiste genuinità. Le due sorelle testano nella stessa giornata in attesa di rilanciare l’anatra zoppa“. O c’è chi sospetta che l’outfit della foto sia studiato a tavolino: “Ora fanno le foto casual in jeans e maglietta per sembrare più alla mano…cosa non si fa per intortare il pubblico e i follower…“.

Ma tra le tante critiche, ci sono anche coloro che invece fanno gli auguri alle due coppie, come se nulla fosse, anzi, aspettando con ansia il ritorno sui social della famiglia Ferragnez.

Il pandoro gate e le reazioni di Chiara e la sua famiglia

Sono passati ormai giorni dallo scoppio del Pandoro- gate: l’Anti-trust ha multato l’influencer per un’operazione di marketing poco chiara che ha illuso gli acquirenti. L’anno scorso la Ferragni ha venduto, in collaborazione con Balocco, dei pandoro, i cui guadagni sarebbero andati all’ospedale Regina Margherita, cosa che poi si è dimostrata falsa.

L’onda mediatica che ha colpito Chiara è gigantesca e nonostante i primi interventi a suo favore, sia da parte di Fedez, che di sua sorella Valentina, la situazione non è migliorata. L’opinione pubblica è molto indignata. La Ferragni ha provato anche a fare un video di scuse, dove ha dichiarato che donerà un milione di euro all’ospedale, ma ciò non è bastato a frenare la polemica. Anzi, ogni giorno emergono nuovi dettagli. Si mormora che in realtà il marito non fosse a conoscenza del contratto con Balocco e che si sia arrabbiato molto, tanto da voler licenziare il manager della moglie.

In questi giorni i Ferragnez sono in silenzio stampa. Ieri, la prima uscita pubblica di Chiara e poi, in serata, le sorelle hanno postato le foto per Natale, come se nulla fosse. Forse è stata una mossa per tastare il terreno, ma molti italiani continuano ad essere indignati.