Chiara Ferragni esce di casa dopo lo scandalo: “Come sto” (video)

Chiara Ferragni mette la testa fuori di casa per la prima volta dopo lo scoppio dello scandalo del pandoro Balocco. In un video pubblicato dal Corriere della Sera si vede l’influencer cremonese al Parco Sempione di Milano, in compagnia della madre scrittrice, Marina Di Guardo, e dei figli Vittoria e Leone. Nessuna traccia invece di Fedez. Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano di Via Solferino, la star di Instagram non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quando però le è stato chiesto “come va?”, ha risposto con uno stringato “va bene, dai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere)

Sono giorni di fuoco per l’influencer. Nei giorni scorsi, chi la conosce bene ha sostenuto che era “distrutta”. D’altra parte lo scandalo che l’ha travolta ha assunto dimensione globali, finendo persino tra le notizie dei tg e delle testate estere. Della faccenda, ad esempio, se ne è pure interessata addirittura la Bbc, tempio dell’informazione anglosassone. Che la Ferragni abbia accusato il colpo lo testimonia pure il suo silenzio tombale sui social. Dopo il video di scuse (quello in cui ha detto che donerà un milione di euro in beneficenza), le critiche si sono fatte ancor più feroci nei suoi confronti. Da qui la scelta di sparire da Instagram.

Stessa scelta operata da Fedez: anche il rapper ha provato, inizialmente, a difendere pubblicamente la moglie. Non è andata benissimo visto che, pure in questo frangente, le sue dichiarazioni sono apparse a molte persone sgangherate, un’arrampicata sugli specchi venuta male. Meglio quindi ritirarsi in un religioso silenzio nell’attesa che la burrasca passi e le acque si calmino un poco.

Non è il momento adesso di proclami e morali da snocciolare a mezzo social. Chissà se quel tempo tornerà mai. Perché il nocciolo della questione è proprio questo. Dopo lo scandalo, la credibilità dei Ferragnez è stata polverizzata per sempre oppure pesantemente intaccata ma riconquistabile?

Sarà il futuro a dirlo: ora è tempo di assumere un basso profilo ed evitare di commettere altri passi falsi che andrebbero a rendere la situazione ancor più compromessa di quel che già è.