Fedez e il figlio Leone commentano Uomini e Donne: la scena è esilarante!

Fedez e suo figlio Leone oggi hanno guardato insieme Uomini e Donne. A condividere questa scenetta simpatica è proprio lo stesso rapper, attraverso il suo profilo Instagram. Come accade tutti i giorni, il marito di Chiara Ferragni pubblica vari momenti di vita quotidiana con i suoi figli Leone e Vittoria. Appare sempre divertito e complice coi suoi due bambini, diffondendo sui social tutta la sua ironia. C’è chi non può fare proprio a meno di seguire i momenti di vita privata che Fedez condivide con i suoi figli e oggi il pubblico di Canale 5 trova esilarante una scena in particolare.

Nel corso della messa in onda della puntata del dating show di Maria De Filippi, il rapper si ritrae sul divano insieme a Leone, mentre insieme seguono le vicende di Ida Platano. Ebbene sì, padre e figlio si ritrovano ad assistere al caos che ha visto protagonista oggi la dama bresciana e Riccardo Guarnieri. Sembra, però, che Fedez solitamente non segua le puntate del noto programma televisivo del pomeriggio di Canale 5. Infatti, insieme al piccolo Leone, appare abbastanza confuso su ciò che sta accadendo.

La sua perplessità è condivisa comunque dai telespettatori che invece seguono UeD. In effetti, c’è molta confusione attualmente per Ida Platano dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri. Proprio chi segue il programma si dice confuso e sospettoso. Guardando la puntata – normalmente pare non guardi lo show – il rapper ammette di non riuscire a capire cosa sta accadendo nello studio, riprendendo la scena con Ida protagonista.

“Lei però non è innamorata. Hai capito amore?”, così Fedez chiede al figlio Leone se abbia più o meno compreso la dinamica. “Perché?”, chiede invece il bambino, abbastanza perplesso. C’è tanta confusione tra gli adulti, figuriamoci per i bambini! “Non lo so, non ho capito”, risponde ironicamente il rapper. “Tu hai capito? Neanche io”, scherza assistendo al caos di Ida e Riccardo del Trono Over.

Sui social network diventa subito virale il video di Fedez e Leone che seguono UeD e i commenti dei telespettatori non tardano ad arrivare. Molti si dicono confusi allo stesso modo e comprensivi con la perplessità del bambino. Su Twitter moltissimi utenti commentano divertiti la scena. “Stiamo cercando di capirci qualcosa”, scrive il rapper. E ovviamente le critiche sono per Riccardo e Ida, che ormai convincono sempre meno ma attirano l’attenzione di tutti! Intanto, la Platano commenta felice il momento condiviso da Fedez.

Leone e Fedez che vedono Ida e Riccardo e cercano di capirci qualcosa mi sto sentendo male, se solo sapessero che noi lo guardiamo sempre e dopo due anni ancora non si è capito.#uominiedonne — / ???????????????? / ???? (@n_fausta) April 19, 2022

Non Fedez che fa vedere a Leone #uominiedonne e neanche loro ne capiscono niente di quello che vuole fare Ida ???? — Dietlinde ???????? ???? (Io so de Maccaresa) (@daniels9586) April 19, 2022

https://twitter.com/_cielodiperle/status/1516423635636047896

Anche noi Fedez, prova a chiedere a Maria e Gianni che a quanto pare sono gli unici a difendere l'indifendibile #UominieDonne pic.twitter.com/KuaTaWRZZv — Je???? (@_Esprit_Libre__) April 19, 2022