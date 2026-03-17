Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio, ufficiale: svelata la reazione di Chiara Ferragni

Fedez e Giulia Honegger diventeranno genitori: Chi Magazine, con un servizio esclusivo, ha reso noto di aver appreso che il rapper e la giovane stilista aspettano un figlio o una figlia e che la gravidanza è certa. Non solo: il settimanale ha anche riferito che il cantante ha già comunicato all’ex moglie Chiara Ferragni che accoglierà un bebè. E come ha reagito l’influencer cremonese? Avrebbe espresso la volontà di dare il proprio sostegno o comunque di non essere in alcun modo un ostacolo, visto che il nascituro o la nascitura dovrà crescere con Leone e Vittoria.

Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio: arriva il sostegno di Chiara Ferragni

Chi Magazine ha pubblicato uno scatto in cui si vedono Fedez e Honegger per strada a Milano. La giovane sfoggia un pancino che non lascia spazio a dubbi. La rivista ha aggiunto che la coppia avrebbe informato la cerchia stretta di familiari e amici della lieta notizia. Tra questi figura Chiara Ferragni, che, come è arcinoto, durante il matrimonio con il rapper, ha avuto due frutti d’amore.

Da quanto ricostruito sempre da Chi, attualmente l’imprenditrice digitale e l’ex marito non sono in rapporti idilliaci. Nonostante questo, Ferragni avrebbe fatto sapere al cantante che, da parte sua, non mancherà il sostegno per il bebè in arrivo. In altre parole, cercherà il più possibile di salvaguardare la serenità familiare di Leone e Vittoria, i quali, inevitabilmente, con l’arrivo di un fratellino o una sorellina, si ritroveranno in una situazione del tutto nuova.

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Sia Fedez sia Chiara Ferragni, dopo la separazione, hanno drasticamente cambiato il modo di comunicare le proprie vicende private. Quando erano una coppia pubblicavano una miriade di contenuti personali. Fu anche massiccia da parte di entrambi l’esposizione dei figli. Dopo la rottura tutto è cambiato.

Il rapper oggi posta raramente scatti con la compagna Giulia Honegger. Che abbia cambiato decisamente registro rispetto al passato lo si è anche capito dal modo con il quale ha salvaguardato il più possibile la notizia della gravidanza della compagna. Probabilmente, qualche anno fa, avrebbe raccontato sui social tutte le tappe della dolce attesa.

Anche Chiara Ferragni si espone molto meno sulle piattaforme. Di recente ha iniziato una frequentazione con il manager e imprenditore colombiano Josè Hernandez. Lui l’ha anche accompagnata al compleanno della sorella Francesca. Non è però stata divulgata alcuna foto di coppia. Dopo essersi scottata con la vicenda dei pandori e con quella legata al divorzio dall’ex marito, anche Chiara ha capito che la troppa esposizione può distruggere un’immagine.