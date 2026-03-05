Giulia Honegger incinta? “Gender reveal con Fedez”, svelato il sesso del bebè

Molti si aspettavano che Fedez, durante il Festival di Sanremo, annunciasse che la compagna Giulia Honegger è incinta. Il rapper, invece, non ha fatto alcun proclamo. Se ne è stato zitto zitto. La cosa più curiosa, però, è che non ha smentito che la fidanzata aspetta un bebè. E, in questi casi, spesso, il silenzio è assenso. Nel frattempo continuano a moltiplicarsi le voci relative alla presunta gravidanza della giovane. Nelle scorse ore, l’esperta di gossip campana Deianira Marzano ha reso noto che una sua fonte le ha sussurrato che il cantante e Honegger avrebbero organizzato un gender reveal privatissimo, in cui avrebbero scoperto di aspettare una femminuccia.

Fedez e Giulia Honegger aspetterebbero una femminuccia

“Fedez e Giulia aspettano una femminuccia e hanno già fatto il gender reveal”. Questo lo ‘spiffero’ mormorato da una gola profonda a Deianira. Un’indiscrezione che non collima con quanto ha dichiarato qualche giorno fa il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Il giornalista, in un video social, ha raccontato di aver saputo da persone vicinissime alla coppia che Honegger sarebbe davvero incinta. A differenza di Marzano, però, ha sostenuto che la coppia dovrebbe accogliere un maschietto e non una femminuccia. Ora non resta che attendere che i due interessati si pronuncino.

Chi è la riservatissima Giulia Honegger e il “cambio di passo” di Fedez

Giulia Honegger è una ragazza riservatissima di cui si hanno pochissime informazioni. Non si sa nemmeno quanti anni abbia. Diverse testate riportano che sia nata nel 2002 a Milano, anche se non c’è assoluta certezza sulla veridicità del dato. Viene inoltre descritta come una giovane stilista. Con lei, Fedez, rispetto al matrimonio con Chiara Ferragni, ha cambiato drasticamente passo, ossia ha mutato il modo di comunicare le proprie vicende private. Anzi, non le comunica più.

Quando faceva coppia con l’imprenditrice cremonese spessissimo raccontava sui social fatti personali. Con Honegger ha un atteggiamento totalmente opposto. Ogni tanto i due fanno uno strappo alla regola e postano qualche scatto romantico. Ma nulla a che vedere con l’esposizione mediatica precedente del rapper. La stilista ha seguito il cantante anche a Sanremo, senza però mostrarsi con lui pubblicamente. Anche in quel caso ha preferito tenersi lontanissima dai riflettori del gossip.