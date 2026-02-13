Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio maschio: l’annuncio e l’appello a Ferragni di Roberto Alessi

Fedez e Giulia Honegger aspettano un bambino: la voce è rimbalzata ovunque negli ultimi giorni. I diretti interessati non hanno né confermato, né smentito. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha assicurato che l’indiscrezione è vera. Ha addirittura rivelato di aver saputo da una fonte autorevole e vicinissima alla coppia che Honegger è incinta di un maschietto. Alessi, che dà la notizia per certa, ha anche raccontato che sia la famiglia della giovane sia quella del cantante sono contente dell’arrivo del bebè.

Roberto Alessi spoilera la gravidanza di Giulia Honegger, fidanzata di Fedez

“Sì, Fedez e Giulia aspettano un bambino, un maschietto: ne siamo certi. È questo quello che mi dicono gli amici della coppia e pare che la famiglia di lei e la famiglia di lui siano più che contente. Spero assolutamente che la notizia sia vera. Ma la fonte è più che autorevole e molto molto vicina alla coppia”. Così Alessi nel divulgare lo scoop.

Il direttore di Novella2000 ha definito la presunta dolce attesa “un miracolo”, affermando che una tale gioia è proprio ciò che ci voleva per il rapper milanese dopo il periodo burrascoso attraversato a causa della fine del matrimonio con Chiara Ferragni. A proposito dell’influencer cremonese, il giornalista ha chiuso il suo discorso con un augurio, dicendo di nutrire la speranza che anche l’ex moglie del rapper possa gioire della gravidanza di Honegger “perché un bimbo è sempre una bella notizia”.

Fedez non smentisce la gravidanza della fidanzata

Non resta ora che attendere la conferma della coppia oppure la smentita. È però probabile che l’indiscrezione non sia campata in aria. E il motivo è presto detto. Fedez, da sempre, quando circolano fake news sul suo conto, interviene per evitare che le falsità si propaghino. Da quando nell’ultimo periodo ha iniziato insistentemente a circolare la voce che la sua fidanzata aspetterebbe un figlio non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul tema. Un silenzio interpretato da molti come una conferma. Ma c’è dell’altro…

Negli ultimi mesi il cantante ha centellinato le sue apparizioni sui social, evitando di parlare della sua vita privata, eccezion fatta solamente per qualche scatto romantico in cui si è immortalato con l’amata Giulia. Ha invece continuato a utilizzare i suoi profili per i contenuti riguardanti le sue attività professionali. In altre parole, ha fatto di tutto per sfuggire al radar del gossip. E il motivo sarebbe appunto da ricercare nel desiderio di privacy ora che si starebbe apprestando a diventare papà per la terza volta (con Ferragni ha i figli Leone e Vittoria). Per Honegger si tratterebbe invece della prima maternità.