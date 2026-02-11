Fedez di nuovo papà, ecco le “prove” della gravidanza di Giulia Honegger

Si fanno sempre più rumorose le voci che vogliono Giulia Honegger, attuale fidanzata di Fedez, incinta. Già la scorsa settimana alcune indiscrezioni avevano sussurrato che il rapper e la giovane stessero aspettando un figlio. Ora è il magazine Chi a rilanciare il gossip, pubblicando degli scatti in cui si vede la ragazza passeggiare a Milano, tra le vie del quartiere Brera, con il cantante e i suoi figli (Leone e Vittoria, frutti d’amore nati dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni). E alcuni dettagli sembrano fingere da “prove” della presunta dolce attesa.

Giulia Honegger e gli indizi sulla gravidanza

Il settimanale di Mondadori ha immortalato Fedez e Giulia accompagnati da un bodyguard, intenti a raggiungere il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. A colpire il fatto che Honegger si sia presentata con degli abiti molto morbidi e con un cappotto largo. In altre parole ha optato per un outfit che non segna il corpo. Una decisione dettata per non far risaltare il pancino? Ma c’è dell’altro.

Sempre Chi ha reso noto che in un recente pranzo in un ristorante giapponese, la ragazza Giulia ha scelto solo pietanze ben cotte. Come è noto, in gravidanza è altamente sconsigliato consumare cibi crudi. Oltre a ciò al dito della giovane ha fatto capolino un anello prezioso.

E ancora, c’è da sottolineare che qualche settimana fa, quando iniziarono a circolare voci su una possibile gravidanza, Fedez si affrettò a smentire. Sulle indiscrezioni più recenti, invece, non ha commentato alcunché. Strano, visto che il rapper, solitamente, innanzi alle fake news reagisce in modo puntuale.

Fedez: il cambiamento rispetto al matrimonio con Chiara Ferragni

Fedez, rispetto alla relazione vissuta con l’ex moglie, ha cambiato decisamente atteggiamento dal punto di vista mediatico con Honegger. Se con Chiara Ferragni si esponeva in modo massiccio, con la nuova compagna è riservatissimo. Solo ogni tanto i due pubblicano qualche scatto romantico. Ma niente si sa di come vivano il rapporto. Sono infatti molto attenti non far trapelare quasi nulla delle loro faccende intime. Ora non resta che attendere di scoprire se realmente c’è la cicogna in volo. Il caso sarà chiarito a breve: un pancino, sempre a patto che ci sia, non può essere nascosto per sempre.