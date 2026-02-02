Fedez papà tris, Giulia Honegger sarebbe incinta: “In arrivo qualcosa di davvero speciale”

Si fanno sempre più tambureggianti le voci che sostengono che Fedez diventerà padre per la terza volta. Già un paio di settimane fa, qualche presunto ben informato ha sussurrato che la sua fidanzata, la 29enne Giulia Honegger, era rimasta incinta. Ora è l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano a rilanciare lo scoop attraverso una storia Instagram. La gossippara campana ha dichiarato che nella vita dell’ex marito di Chiara Ferragni starebbe per arrivare un “qualcosa di davvero speciale”, aggiungendo che ci sono voci che assicurano che Honegger sia in dolce attesa.

Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio?

Se fosse confermata la notizia, per Fedez si tratterebbe della terza paternità. Come è noto, è già padre di Leone e Vittoria, i frutti d’amore nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger sarebbe invece la prima esperienza da madre. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato l’indiscrezione di Marzano, preferendo restare in silenzio.

Da quando Fedez si è legato con la 29enne, professione stilista, ha cambiato decisamente approccio nei confronti del mondo della cronaca rosa. Con la giovane conduce una vita molto più appartata e meno esposta. Si è compreso che la relazione tra l’esperta di moda e il cantante si era fatta seria, quando i due si sono recati a Disneyland Paris, con i figli di lui. In quell’occasione Giulia ha potuto esplorare ancor più approfonditamente il mondo familiare del compagno.

Fedez innamorato, Chiara Ferragni single

Fedez ha trovato stabilità con Honegger dal punto di vista sentimentale. La sua ex moglie Chiara Ferragni, invece, continua a dichiararsi single dopo il naufragio della complessa love story avuta con Giovanni Tronchetti Provera. L’influencer e l’uomo d’affari si sono frequentati per diversi mesi. Tutto sembrava presagire che la storia avrebbe avuto un futuro. E invece, nei mesi scorsi, Giovanni ha spiazzato tutti, tornando tra le braccia dell’ex coniuge Nicole Moellhausen.

Sul legame intrattenuto con Ferragni si è detto e scritto di tutto. Secondo alcuni sedicenti esperti del mondo Ferragni, Chiara non sarebbe mai riuscita a entrare nelle grazie della famiglia Tronchetti Provera, situazione che avrebbe pesato non poco sull’intera vicenda sentimentale.