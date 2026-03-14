Chiara Ferragni presenta in famiglia il fidanzato “anti-personaggio” José Hernandez, lui dice no alle foto

Dopo la cocente delusione sentimentale per la storia travagliata con Giovanni Tronchetti Provera, vissuta dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni ha voltato pagina ed è uscita allo scoperto con José Hernandez, tenebroso manager di origini colombiane. La frequentazione sembrerebbe ben avviata. E infatti l’imprenditrice digitale cremonese ha presentato l’uomo in famiglia. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha postato degli scatti che non lasciano spazio a dubbi. Chiara ha introdotto il nuovo fidanzato tra i suoi affetti più stretti durante il compleanno della sorella Francesca.

Chiara Ferragni presenta il nuovo fidanzato José Hernandez in famiglia

Francesca Ferragni, per festeggiare il suo 37esimo compleanno, ha riunito la famiglia al ristorante SushiSamba a Milano. E tra gli invitati c’era anche José, che naturalmente ha accompagnato Chiara. “Hernandez – scrive Parpiglia – è l’anti-personaggio perfetto: profilo social privato, pochissime foto, nessuna esposizione pubblica, che nel mondo Ferragni è praticamente un oggetto non identificato. Che l’influencer abbia cambiato registro?”.

Innanzitutto c’è da sottolineare che a differenza della storia con Giovanni Tronchetti Provera, Hernandez non ha problemi a mostrarsi in famiglia. I due manager sono invece legati da un fattore comune, ossia la difesa strenua della loro privacy. José, infatti, proprio come il rampollo milanese non ama i social e sembra averlo chiaramente fatto intendere a Ferragni. Quest’ultima ha postato diversi scatti sul suo profilo Instagram della serata in cui la sorella ha festeggiato il compleanno. Ma in nessuna delle foto ha immortalato il partner colombiano. Evidentemente l’uomo non vuole un certo tipo di visibilità.

Ferragni innamorata, Fedez papà tris? Il gossip sulla gravidanza di Giulia Honegger

Nel frattempo il gossip continua a braccare anche l’ex marito dell’influencer cremonese. Non si sono placate nemmeno negli ultimi giorni le voci che sostengono che il Fedez diventerà papà per la terza volta. Da settimane si sussurra che la sua fidanzata, Giulia Honegger, sia incinta. La diretta interessata e il cantante non hanno né confermato né smentito le indiscrezioni, preferendo rimanere in silenzio. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha dichiarato di aver saputo da fonti molto vicine alla coppia che la giovane stilista sta davvero aspettando un bebè. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale.