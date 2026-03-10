Chiara Ferragni ha un nuovo amore! Chi è Jose: le foto non lasciano dubbi

Sembra proprio che nella vita sentimentale di Chiara Ferragni sia arrivata una bella svolta! Ebbene l’imprenditrice si starebbe frequentando con un uomo di origini colombiane, un manager. Come riporta il nuovo numero del settimanale Chi, in edicola da domani mattina, le foto non lasciano spazio ai dubbi. Infatti, Chiara è stata beccata con Jose Hernardez mentre si scambiano dei baci! Dunque, sembra proprio di essere di fronte a una nuova coppia.

Mentre si parla del sesso del figlio che Fedez aspetterebbe con la fidanzata Giulia Honegger, arrivano delle novità anche per la Ferragni. La rivista ha pubblicato queste prime foto, che ritraggono Chiara con il manager colombiano che passeggia in un parco di Milano. La coppia è affiancata dal famoso cane Paloma. Non solo, i due incontrano lì la mamma di lei, Marina Di Guardo. Il bacio va a confermare alla fine la relazione che sarebbe in cors tra i due.

Secondo questo nuovo scoop, pare che la Ferragni, che di recente è stata assolta dall’accusa sul Pandoro, si trovasse insieme a Jose in Colombia, durante la vacanze natalizie. In effetti, l’imprenditrice era partita per il Sudamerica con sua sorella Valentina e degli amici. A Cartagena avrebbe incontrato il manager e avrebbe così riaperto il suo cuore dopo la fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera e la lunga love story con Fedez, padre dei suoi figli.

Non resta che attendere per scoprire se l’imprenditrice deciderà di confermare oppure no questa nuova storia d’amore. Nel frattempo, sembra godersi con felicità ciò che le sta riservando la vita, dopo il periodo buio vissuto. Chiara ha dovuto affrontare, non solo il caso Pandoro, ma anche la fine del suo matrimonio con Fedez, arrivata in modo improvviso in un momento assai delicato.

Chi è Jose Hernandez, il nuovo compagno di Chiara Ferragni

Ha studiato in Italia e non rappresenta un volto noto tra le notizie di cronaca rosa. In particolare, si occupa di pneumatici ed è ben lontano dal mondo dello spettacolo. Jose occupa una posizione di alto livello come manager internazionale. Nato e cresciuto in Colombia, oggi vive in modo stabile Italia.