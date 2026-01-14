Chiara Ferragni assolta dall’accusa sul Pandoro gate: perché e prime parole

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata nel Pandoro Gate. Una vittoria per la famosa imprenditrice digitale, che si trovava sotto processo insieme a Fabio Maria Damato – suo ex braccio destro – e Francesco Cannillo, patron di Dolci Preziosi. Anche loro sono stati assolti, durante la sentenza dell’ormai noto processo, avvenuta oggi nelle sale del tribunale di Milano, 14 gennaio 2026. Si apre bene, dunque, l’anno per l’imprenditrice.

A novembre del 2025 erano stati chiesti dalla Procura 1 anno e 8 mesi per la Ferragni, mentre la difesa ha combattuto fino alla fine per l’assoluzione. Al centro della causa c’è l’accusa per truffa aggravata nei casi di presunta pubblicità ingannevole per il Pandoro Pink Christmas, venduto a Natale 2022, e per le Uova di Pasqua – Sosteniamo i Bambini delle Fate, durante Pasqua 2021 e 2022. Chiara ha deciso di presentarsi a tutte le udienze, compresa quella di oggi.

Ed ecco che si ritrova a festeggiare di fronte ai giornalisti, uscendo dall’aula di Palazzo di giustizia di Milano, per l’assoluzione. Finisce così l’incubo iniziato a dicembre 2023 dopo del quale ha dovuto anche affrontare la separazione con Fedez? Per la Ferragni sì. Lei stessa lo dichiara dopo essere uscita dall’aula. L’imprenditrice digitale è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata perché il giudice Mannucci non ha riconosciuto l’aggravante, contestata dai pm.

Il Codacons, inoltre, un anno fa ha ritirato la querela, dopo essere arrivati a un accordo di risarcimento con Chiara. Così è stato disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice. Come riporta Il Giorno, una volta uscita dall’aula, la Ferragni ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Ebbene il primo ringraziamento ha voluto farlo ai suoi follower, che hanno continuato a sostenerla e a starle vicino in questi due anni.

“Sono felicissima, sono sollevata perché è la fine di un incubo”, ha dichiarato emozionata l’imprenditrice digitale. La prima persona che ha chiamato per festeggiare la lieta notizia è stata sua mamma, la quale le ha dato sempre il suo sostegno, standole vicina. Ora è felice di potersi riprendere la sua vita. Chiara Ferragni ha assicurato oggi che questi sono stati “due anni molto duri”. Allo stesso tempo, però, non ha mai perso fiducia nella giustizia, che per lei “è stata fatta”.

L’imprenditrice digitale si è detta, inoltre, commossa, ringraziando non solo i suoi seguaci, ma anche gli avvocati che l’hanno seguita durante il processo. Di fronte ai giornalisti, la famosa influencer si è mostrata visibilmente emozionata, con telecamere e fotografi che l’hanno immortalata in questo momento, che probabilmente ricorderà bene nel tempo.