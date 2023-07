Fedez e Ferragni furiosi: insultati per la morte della cagnolina

Oggi, 29 luglio, Chiara Ferragni ha commosso il web condividendo la notizia della morte della sua amata cagnolina, Matilda. Il cane, un bulldog francese, aveva 13 anni ed è stato sempre al suo fianco. Da quando l’imprenditrice digitale era ancora una giovane donna in cerca della sua strada, fino al raggiungimento del successo e all’incontro con Fedez (dovuto proprio ad una canzone in cui la citava), Matilda l’ha sempre accompagnata in in ogni passo della sua vita. L’addio sia di Chiara che del marito Fedez a colei che hanno definito come la loro “prima bimba” ha generato una miriade di reazioni da parte degli utenti del web. L’influncer e il rapper sono stati inondati di messaggi di supporto e affetto da parte dei loro fan, ricevendo sostegno anche da diversi personaggi famosi. Tuttavia, anche in un’occasione triste come questa, non sono mancati i commenti degli haters della ‘royal couple italiana’.

Chiara Ferragni e Fedez rispondono agli haters

Dopo la pubblicazione del post sulla cagnolina, i nomi di Chiara Ferragni e Fedez sono subito finiti tra i primi posti delle tendenze di Twitter. Se da un lato, moltissimi utenti hanno scritto messaggi di condoglianze e pieni di amore per la coppia, dall’altra c’è chi ha non ha voluto perdere neanche quest’opportunità per scrivere cattiverie contro i due o innescare l’ennesima polemica. “Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia”, ha scritto un certo Dario su Twitter sotto un post sulla morte di Matilda. Un commento che non è passato sicuramente inosservato all’influencer.

Recentemente, la Ferragni è stata pesantemente criticata a causa di una foto pubblicata subito dopo i tragici incendi che hanno colpito la Sicilia. “A good monday“, aveva scritto Chiara come didascalia di una foto scattata proprio nella regione italiana. Da lì, si è scatenata una vera e propria bufera contro di lei. Per questo, Dario ha addirittura insinuato che l’imprenditrice digitale stesse cercando di spostare l’attenzione dalla polemica di pochi giorni fa. Un pensiero che ha provocato sdegno in molti, soprattutto nella stessa Chiara, che ha deciso di rispondere all’hater scrivendo: “Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?”.

Ma, non è finita qui. Gli haters non si fermando davvero di fronte a nulla e anche lo stesso Fedez è stato attaccato dopo aver condiviso il suo dolore per la perdita di Matilda. “Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di fedez per elogiare il suo cane morto che succede”, ha scritto un utente su Twitter chiamato Davidone. Subito è arrivata la risposta da applausi del cantante contro l’indegno commento. “Succede che se sei una me**a e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri”, ha scritto, ricevendo il supporto di centinaia di fan nei commenti.