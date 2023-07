Chiara Ferragni, Fedez e la Sicilia a fuoco: quando è meglio tacere

Come ormai tutti sapranno la Sicilia sta attraversando un periodo difficile. È infatti da giorni che il fuoco sta divorando Palermo e le zone del Trapanese e di Messina. Sono già migliaia gli sfollati che non sanno dove passare la notte e se mai rivedranno la loro abitazione e i loro averi. Si tratta quindi ore cruciali per la popolazione siciliana e, mentre gli abitanti cercano di aiutare come possono i soccorsi per salvare il salvabile, ha fatto scalpore una fotografia postata da Chiara Ferragni nella giornata di ieri, lunedì 24 luglio, mentre era in vacanza proprio in Sicilia con alcuni amici.

L’influencer si trova infatti al largo della Sicilia, nei pressi delle Isole Eolie, a bordo di un lussuoso yacht. Com’è logico pensare il gesto della Ferragni ha creato un mare di polemiche e in tutto ciò a dire la sua è arrivato anche il marito Fedez che, mentre si trovava in vacanza in Sardegna con i due figli Leone e Vittoria, ha pubblicato (e poi cancellato) un tweet per prendere le difese della moglie.

Le fotografie dello scandalo

“A good Monday” ha scritto Chiara Ferragni su Instagram a corredo di una carrellata di immagini che immortalano alcuni dei momenti più belli delle sue ultime vacanze in Sicilia. Queste tre semplici parole non sono andate giù a molti dei suoi followers che hanno accusato l’influencer di scarsa sensibilità. La Sicilia infatti, come anticipato, sta vivendo un momento molto difficile a causa degli incendi e continui blackout che stanno mandando in tilt l’isola. Secondo molti followers della Ferragni quindi la scelta di pubblicare quelle foto sarebbe stata proprio di cattivo gusto e scarso rispetto nei confronti di chi, in quelle ore, si trovava a combattere contro il fuoco per salvare la propria abitazione e in alcuni casi anche la vita.

“No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La nostra terra sta bruciando”, le ha scritto un’utente in un commento aggiungendosi ai tanti che le hanno fatto notare che, mentre lei era intenta a divertirsi nel lusso sfrenato, molte altre persone erano senza acqua, luce e gas per colpa dei gravi incendi. In particolare, stando a quanto si apprende dai commenti, a far arrabbiare molti utenti è stato percepire come la Ferragni fosse completamente dissociata dalla realtà per il fatto che, a differenza dei comuni mortali, si trovasse al largo a bordo di un mezzo di lusso e non sulla terraferma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Una posizione che da molti è stata vista come, ancora una volta, privilegiata rispetto a chi muore a causa del fuoco. Al momento l’emergenza non riguarda le isole Eolie, dove si trova la Ferragni, ma poco è importato (giustamente) ai followers che, davanti alla foto in costume da bagno pubblicata dall’imprenditrice assieme ad altre che pubblicizzano gli occhiali da sole e altri accessori del suo brand, hanno sollevato una vera e propria bufera social.

Infine, a peggiorare ulteriormente la posizione della Ferragni, sono arrivate questa mattina le condivisioni di alcune stories Instagram relative alla grave situazione di Milano, colpita ieri sera da un forte temporale. Ancora niente però sulla Sicilia. “Chiara Ferragni orgogliosa dice di essere per metà catanese, però della situazione disastrosa della città natale di sua madre il silenzio. Invece per la sua amata Milano City subito story”, ha sottolineato un utente. Ecco quindi che nel pomeriggio è comparso come per magia un veloce commento dell’influencer sulla situazione nella terra natia. Gli utenti però non si sono fatti abbindolare e hanno continuato a criticare le scelte dell’influencer.

Fedez e il tentativo di replica (andato male)

Fedez, noto rapper e marito di Chiara Ferragni, indispettito dalle critiche rivolte alla moglie si è esposto sui social per rispondere agli utenti che si sono scagliati contro l’influencer. In particolare tutto è partito da un post dello scrittore e blogger Fran Altomare, molto seguito sui social.

“La Sicilia va a fuoco. Lei: good monday. Ok”, ha scritto Altomare su Twitter. A quel punto Fedez non ci ha più visto e per partito preso si è scagliato contro il blogger per difendere la moglie: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina, quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Serviva proprio una polemica inutile”.

Poco dopo però il rapper ci ha ripensato e ha cancellato il tweet. Probabilmente Fedez ha preferito eliminare lo sfogo contro il blogger dopo essersi reso conto che in realtà le affermazioni di Altomare erano corrette mentre le sue no: la Sicilia va a fuoco da giorni e l’emergenza non è affatto iniziata lunedì sera e dopo la pubblicazione del post da parte della moglie come invece sostenuto dal rapper.

Sono stati in molti a criticare il gesto di Fedez concordando con quanto scritto nel tweet da Altomare: ci sono occasioni nelle quali prima di lanciarsi in affermazioni affrettate sarebbe bene informarsi a dovere. Se ciò non è possibile allora si può sempre scegliere una seconda strada, quella del silenzio. Esattamente come ha fatto Chiara Ferragni, che fino a ora non si è ancora espressa sull’accaduto e c’è ragione di credere che non lo farà mai.