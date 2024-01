Fedez e Chiara Ferragni: la foto che smentisce (di nuovo) i rumors

Dopo i tanti rumors e dopo che la notizia sembrava ormai certa, arriva la smentita di Fedez. Il rapper ha postato uno scatto della famiglia al completo.

Nella foto da lui pubblicata ci sono i bambini e c’è Chiara, che scatta il selfie. I professionisti della comunicazione hanno quindi deciso di mettere a tacere il chiacchiericcio su un loro possibile divorzio e mostrarsi più uniti che mai.

In molti, però, hanno pensato che far avanzare l’ipotesi che, tra di loro ci fossero dei problemi, potesse spostare l’attenzione mediatica che adesso c’è, a causa del pandoro- gate. Ma, i due hanno deciso di togliere ogni sospetto. Nello scatto postato da Fedez si mostrano felici insieme.

L’incontro dall’avvocato divorzista

Qualche giorno fa, Vanity Fair ha lanciato lo scoop. Sembra che Chiara si stata vista mentre entrava in un palazzo di Porta Venezia, da sola. Lì si trova lo studio di uno dei più importanti avvocati divorzisti d’Italia e quindi il giornale ha supposto che il rapporto tra i due sia sempre più in bilico, tanto da iniziare a pensare al divorzio.

In molti, infatti, sospettano che tra la coppia ci sia un certo attrito e che la situazione nella quale Chiara è stata coinvolta, a causa di un’operazione commerciale poco trasparente, abbia aumentato i problemi tra i due.

I momenti di crisi dei Ferragnez

Da un anno, la coppia fa capire ai fan, tramite una comunicazione abbastanza mirata, che ci sono dei problemi. Ciò fa ricadere l’attenzione su di loro. Ma poi chiariscono sempre la situazione, attraverso contenuti ad hoc.

Si è iniziato a parlare di crisi già l’anno scorso, quando, a Sanremo, Fedez, con le sue manie di protagonismo, ha un po’ eclissato la moglie e questa cosa ha creato grande attrito. Il problema poi è rientrato quando il rapper è stato operato d’urgenza a causa di un tumore al pancreas. In questa situazione, Chiara gli è stata molto vicino.

Poi il caso Balocco, un vero terremoto per la famiglia. Fedez ha cercato di aiutare la moglie ma, a sua volta, ha commesso altri errori che hanno peggiorato la loro situazione. Come, ad esempio, lo scontro che ha avuto con Myrta Merlino che manda gli inviati sotto casa sua, cosa che infastidisce molto il rapper.

Poi i video di Chiara, in vacanza sulla neve con la famiglia, dove il rapper non l’ha raggiunta. Successivamente, hanno pubblicato un nuovo scatto per togliere ogni dubbio. E poi l’indiscrezione di Vanity Fair, appena smentita.

Nonostante queste voci di corridoio diventano sempre meno credibili, in tanti aspettano di vedere se veramente la coppia è così solida, anche da resistere a questo terremoto mediatico che si è scatenato su di loro.