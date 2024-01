Chiara Ferragni e Fedez, boom: l’incontro con l’avvocato divorzista

Chiara Ferragni e Fedez stanno affrontando una profonda crisi. Anzi no, la coppia sta solo facendo finta di essere ai ferri corti per spostare l’attenzione dagli strascichi del pandoro gate. Sono queste le due ipotesi contrastanti che vanno per la maggiore. Nelle scorse ore, però, è emerso un dettaglio alquanto curioso che spinge a credere che forse qualche problema di coppia (o forse più di uno) c’è per davvero.

Chiara Ferragni e Fedez, “la faccenda è seria”

Vanity Fair, in esclusiva, ha rivelato che tra l’influencer cremonese e il rapper milanese la “faccenda è seria”. A riprova di ciò ha raccontato che nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio 2024 la Ferragni è stata intercettata mentre stava entrando in un palazzo di Milano in zona Porta Venezia. Non un palazzo qualunque, ma quello in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d’Italia.

La star di Instagram, ha riferito sempre Vanity, è arrivata all’appuntamento da sola, accompagnata soltanto dal suo autista. Dopodiché si è infilata nel grosso portone d’entrata dell’edificio ed è sparita. Cosa sia accaduto dentro quelle mura non è dato saperlo. E non lo si saprà, almeno per il momento.

Dunque pare che la situazione dei due coniugi sia tutt’altro che serena. D’altra parte da giorni la coppia non si immortala assieme (unico cenno è stata una foto dei figli postata dal rapper in cui è stata inquadrata anche la moglie). Si mormora che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato il botta e risposta ingaggiato dal cantante con Myrta Merlino, spernacchiata perché ha mandato sotto casa dei Ferragnez un inviato di Pomeriggio Cinque.

Fedez ha così confezionato qualche Stories al veleno, la Merlino lo ha smontato poi in diretta su Canale Cinque. Il rapper ha quindi rimosso i video in cui sbertucciava la giornalista. I ben informati sulle questioni dei Ferragnez assicurano che è stata la moglie a ordinargli di rimuovere tutto, in quanto convinta che non è assolutamente il momento di inoltrarsi in polemiche inutili.

Anche Selvaggia Lucarelli, di recente, ha caldeggiato l’ipotesi che nella coppia si sia rotto qualcosa, dicendo che in un periodo di così forte tempesta bisogna vedere se la relazione sarà in grado di reggere l’onda d’urto mediatica oppure no.