Fedez e Chiara in diretta con Emma: “Emozionante”. La promessa all’Italia

Fedez e Chiara in diretta con Emma Marrone su Instagram: i Ferragnez e la cantante emozionano il pubblico

Una diretta davvero emozionante per i fan, quella fatta da Fedez e Chiara Ferragni con Emma Marrone. I Ferragnez e la cantante avevano già annunciato da qualche ora che si sarebbero uniti per far cantare l’Italia. In questi giorni il rapper ha scelto di far compagnia al suo pubblico sui social e ai vicini di casa mettendo musica e cantando in diretta su Instagram. Sono davvero tantissimi i fan che si collegano ogni pomeriggio che Fedez e Chiara, che oggi hanno ospitato nella loro diretta anche Emma. Collegata da casa sua, la Marrone ha fatto sognare tutti. Il pubblico è andato in tilt di fronte all’unione di questi tre volti noti del nostro Paese. Una gran bella sorpresa, che si è conclusa con una promessa all’Italia da parte dei Ferragnaz e di Emma. Non solo, la Marrone ci ha anche tenuto a ringraziare la coppia per averle permesso di vivere queste emozioni, in questo periodo così difficile per l’Italia. Il pubblico dei Ferragnez si è così unito a quello della nota cantante, in un’unica diretta.

Emma Marrone ringrazia Fedez e Chiara Ferragni: la cantante emozionata

“Grazie ancora veramente, è stato bellissimo ed emozionante. Grazie per tutto quello che state facendo , insieme a tutte noi. È bello. Unisce questa storia qui, unisce tantissimo”, così Emma ringrazia Fedez e Chiara per la diretta che hanno quasi concluso. A cantare ci ha pensato la Marrone, che si è esibita con vari brani. In particolare, la cantante ha emozionato tutti con Volando di Massimo Ranieri e la sua Luci Blu. Ed ecco che subito dopo sui social i fan hanno mostrato tutta la loro emozione nell’assistere a questa diretta, tanto che su Instagram è impossibile non notare i vari screenshot. Anche la stessa Chiara ne ha condiviso uno sulla sua pagina. “Brividi”, ha scritto la Ferragni nel suo post.

Fedez, Chiara Ferragni ed Emma Marrone uniti per l’Italia: la promessa

“Tutti daremo una mano all’Italia, giusto? Facciamo le vacanze in Italia quest’anno?” Così Emma ha annunciato la sua decisione che riguarda le vacanze che farà questa estate. La cantante ha proposto a Fedez e Chiara di prendere anche loro questa scelta. Ovviamente i Ferragnez hanno risposto positivamente: “Sì, al 100 per cento. Sai che ne abbiamo parlato anche noi?”. La Marrone ha poi rivelato: “Si assolutamente io ho già pronto un planning per fare l’Italia da Nord al Sud tutta l’Italia”. Una gran bella promessa quella che fanno tutti e tre al nostro Paese, che sta vivendo un periodo davvero drammatico. In questi giorni, proprio Chiara e Fedez stanno cercando di dare tutto il loro sostegno agli italiani, come tanti altri volti noti.